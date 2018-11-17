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İYİ Parti: CHP ile iş birliği yapıyoruz, ittifak değil

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yaptıkları görüşmelere ilişkin, "Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. " diye konuştu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
İYİ Parti: CHP ile iş birliği yapıyoruz, ittifak değil

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil, ama bir daha altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili iş birliği konusu şu anda görüşülüyor." dedi.

Türkkan, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta çok yoğun geçen bir meclis trafiği yaşandığını anımsattı.

EYT teklifi

İYİ Parti'nin gündeme getirdiği konulardan birinin emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu belirten Türkkan, "Biz bu yasanın çıkarılması konusundaki talebimizde ısrarlı olacağız. Emeklilikte yaşa takılanların maliyeti Cumhurbaşkanının söylediği maliyette değil, bir kere orada gerçekten yanlış bir hesap var. Bu geçmişte yapılan birtakım emeklilik uygulamalarıyla şu anda emeklilik hakkı kazananlar arasında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan, yaklaşan yerel seçimlere de değinerek, "Yerel seçimlerde Yalova'da çok iyi bir sonuç alacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Yani bizim genel merkezde yaptırdığımız anketler de onu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"İttifak değil, iş birliği"

Son günlerde CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin gündemde olduğunu, bu görüşmelerin belirli bir zaman diliminde olumlu veya olumsuz neticeleneceğini dile getiren Türkkan, şöyle devam etti:

"Bu bir iş birliği görüşmesi. Yani bir ittifak değil. Onun altını çizerek söylüyorum. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil, ama bir daha altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili iş birliği konusu şu anda görüşülüyor. Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin birkaçıyla sınırlı kalır bu. Bunların dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. Onu rahatlıkla söyleyebilirim."

Türkkan, İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine, ittifakına ihtiyacı olmadığını ifade ederek, "81 vilayette teşkilatı olan dipdiri, en genç, vizyonu en geniş, mecliste kendini en iyi temsil eden milletvekilleri bulunan, geçmişte hiçbir bagajı olmayan yeni bir parti. Bulduğu adaylar da öyle olacak. Yalova için bulduğumuz aday da öyle olacak, göreceksiniz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
  1. Yalova
  2. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
  3. İyi Parti
  4. CHP
  5. ittifak

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Ey akıllı ip çiler uyanın Tayyip Erdoğan nefretinizi kullanıp size CHPKK ya vede HDPKK ya oy vermenizi sağlıyorlar Ne kadar akıllı olduğunuzu oyu verdikten sonra değil oy vermeden önce gösterin ve bu adi oyunu bozun
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    ne fark ederki ha ittifak ha iş birliği.bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim misali. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge p.çi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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