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CHP'nin İlçe Başkanlığına saldıran da CHP'liymiş

CHP Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırıdan sonra gözaltına alınan şüphelinin CHP Kocasinan üyesi olduğu öğrenildi. Mahkeme tarafından tutuklanan saldırgan, CHP’nin politikalarını beğenmediği için saldırıyı yaptığını söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 14:50
CHP'nin İlçe Başkanlığına saldıran da CHP'liymiş

Kayseri'de 2 gün önce meydana gelen olayda, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatının camları bir şüpheli tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Saldırıdan sonra karakola giderek teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıdan önce uyuşturucu almış

Terazi’nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı ve bu olayı gerçekleştirmeden öncede uyuşturucu madde aldığı öğrenildi. 

Ayrıca, saldırgan Terazi'nin karakolda verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:50
  1. chp
  2. Kayseri
  3. saldırı

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