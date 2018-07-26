CHP İl Başkanlarından ortak açıklama: Kurultaya gerek yok!

24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı çıkan CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi.

Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, davet edilen 81 il başkanından 59'u Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Muharrem İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.