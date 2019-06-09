CHP İl Başkanı Sarı’nın Baba acısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın babası Asri Sarı (78) vefat etti.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın babası Asri Sarı vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Asri Sarı hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Serkan Sarı babasının vefat haberinin sosyal paylaşım sitelerinden yazdığı şu mesaj ile duyurdu. " “Baba çınar ağacı gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Canım babam seni çok seviyoruz” mesajıyla duyurdu. Asri Sarı’nın cenaze namazı Zağnos Paşa Camisinde kılınan ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Asri Sarının cenaze namazına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, eski milletvekilleri Haluk Ahmet Gümüş, Mehmet Tüm, Namık Havutça, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, odaların başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılındı.