CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Tohma Çayı’ndaki son birkaç gündür meydana gelen kirlilik ile ilgili incelemelerde bulundu. Kiraz, doğanın katledilmeye devam ettiğini öne sürdü.

İl Başkanı Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve CHP İl yönetimi ile birlikte Kulunack ilçesinden geçen Tohma Çayı’nda incelemelerde bulundu. Tohma Çayında meydana gelen kirliliği yerinde inceleyen Kiraz, “Bunun sorumlusu göletlerin olduğu bölgelerde termik santral ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu verenlerdir” dedi.

Tohma Çayı’nın Malatya’nın can damarlarından birisi olduğunu ifade eden Kiraz, “Sivas’tan çıkıyor, Malatya’da Karakaya Barajına dökülüyor.Hem Sivas hem de Malatya’da 30 mahallenin sulama suyu ihtiyacını gideriyor. Tohma Malatya’nın can damarı ve buranın korunması gerekiyor. Bunu daha öncede defalarca ifade edip, gündeme getirmiştik. Burada insanların, doğanın, canlıların yaşaması adına Tohma Çayı’nın büyük bir önem taşıdığını sürekli dile getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kiraz, göletlerin bulunduğu bölgelerde termik santral ve Hidroelektrik Santralinin inşa edildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında bunun sorumlusu, suçlusu göletlerin bulunduğu alanlara termik santrali izni verenlerdir. Dolayısıyla buna ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu verenler, aslında bu işin baş sorumlularıdır. Bunun hesabını da onlar vermelidir. Çünkü şunu biliyoruz ki birkaç gündür 40 derece sıcaklıkta bu olayı ilk günden buyana takip ediyoruz. Burada 40 derece sıcaklık altında anonslar yapılıyor. Mahallede bulunan camilerden anons yapılarak, bu suyun tarımda kullanılmaması ve hayvanlara içirilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Şuana kadar da yetkililerden bizi tatmin edecek bir açıklama yapılmadı. Termik santralde bir şeyler mi suya karıştı yoksa bu suyun içerisinde başka bir madde mi var? Ya da daha önceki çalışmalardan kaynaklı biriken bir şeyler mi patladı? Tüm bunların açık bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ama şuanda kullanılmaması yönünde bir tavsiye var. Bunu şunu gösteriyor; sonuçta bu sorun termik santralden kaynaklanıyor.”

Göletlerin olduğu bölgelerde termik santraline izni verilmesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Kiraz, “İzin verilince işte bu sonuca neden olmuşlardır. Biz, ilk günden itibaren Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba açıklamalarıyla bunu dile getirdi hem de mecliste bunun takipçisi oluyor. Aynı zamanda ilçe kaymakamımız, belediye başkanı, diğer yetkililerle de görüşmeler sağladı. Bunu birlikte takip ediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece Malatya’da değil, Sivas Milletvekilimiz Ulaş Karasu ile de konuyu paylaşıyoruz, kendileri de konuyu yakından takip ediyorlar. Çünkü bu konu Sivas’ı da ciddi anlamda ilgilendiriyor. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Olayın sonuçlandırılması noktasında önemli bir çaba sarf ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu dönemde doğanın HES’lerle, termik santrallerle, taş ocaklarıyla katledilmeye devam edildiğini dile getiren Kiraz, “Haksız ve hukuksuz yere ÇED raporları düzenleniyor. ÇED raporlarının bir an önce gözden geçirilerek, bu termik santrallerin göletlere verdiği bu tür zararların önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu su bir zarar ve ziyana uğradığında biliyoruz ki Malatya’nın can damarı zarar ve ziyana uğramış olacak. Bunun için şuandan kimsenin kuşkusu olmasın, özellikle Malatya bölgesinde bu sudan faydalanan bütün mahallelerimizin her zaman yanındayız. Bu olayı takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mahallelilere konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Kiraz, sorumluların cezasını çekmesi noktasında da ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini, hukuki ve siyasi olarak her türlü mücadelede de vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise “İl başkanımızla geldik, inceleme yaptık. Sudan kaynaklanan kirlilik nedeniyle vatandaşlarımız mağdur durumda. Bu olayı yerinde gördük. Gerekli yerlere bunu ileteceğiz. Bu sorun hepimizin sorunudur. Vatandaşlarımız adına bu sorunu gerekli yerlere ileteceğiz. Burada kötü bir görüntü var. Bunu da yerinde gördük. Bu sorunun çözümü için çalışacağız” diye konuştu.