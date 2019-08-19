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CHPİl Başkanı Kiraz il başkanlar toplantısını değerlendirdi

Hafta sonuNevşehir’degerçekleştirilen CHP il başkanları toplantısını değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Parti içi çekişmelerin yoğun olduğu, parti içi seslerin çok yüksek olduğu, bir birimizi acımasızca eleştiren bir partiyiz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:44
CHPİl Başkanı Kiraz il başkanlar toplantısını değerlendirdi

Hafta sonuNevşehir’degerçekleştirilen CHP il başkanları toplantısını değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Parti içi çekişmelerin yoğun olduğu, parti içi seslerin çok yüksek olduğu, bir birimizi acımasızca eleştiren bir partiyiz. Bu önümüzdeki dönem parti içi açısında da önemli değişimlere gebe olacak” dedi.


CHP GenelBaşkanıKemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile 16-17-18 Ağustos’ta Nevşehir’de yapılanil başkanları toplantısını değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,” Yerel seçimin tamamlanmasının ardından Nevşehir’de Genel Başkanımız ve İl Başkanlarının olduğu bir toplantı yapıldı. 3 günlük bir kamp toplantısı gerçekleştirdik. Nevşehir’de aynı zamanda Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinlikleri de yapılıyordu ve Genel Başkanımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanları anma etkinliklerine de katıldık. Verimli bir toplantı oldu, geçmiş yerel seçimleri ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz bir toplantı oldu. Bütün sonuçları masaya yatırdığımız bir toplantı oldu. Genel Başkanımız şunları ifade etti; il ve ilçe başkanlarımıza bu sürecin başarılı bir süreç olduğunu, yerel seçimlerde CHP’nin büyük bir başarıyı elde ettiğini görüyoruz. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ettiğini ifade etti” diye konuştu.


Yerel seçim öncesi oluşturucu, birleştirici ve olumlu dilin önümüzdeki siyasetimize deyansıtacağız diyen Kiraz,”Malatya açısından baktığımızda Belediye sayımızın arttığı görülüyor, Meclis Üyelerimizin arttığı görülüyor. Özellikle büyükşehir belediye meclis üyelerinde grup kurabilecek sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Şuanda bütün komisyonlarda yer alıyoruz. Daha önce İmar ve denetim komisyonu gibi yerlerde yer alamazken, şuan oralarda yer alıyoruz. Orada bunun yansımaları vardı. Bundan sonraki süreçte de tabi bir yol haritası belirlendi. Yerel seçim öncesi oluşturucu, birleştirici ve olumlu dili önümüzdeki siyasetimize yansıtacağız. İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun, bu ülkede aynı bayrak altında aynı vatanda topraklarında birlikte yaşamaya mecbur olduğumuz ifade edeceğiz. Ve birlikte yaşamanın yollarını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Bu birleştirici rolümüzü önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğiz” ifadelerinikullandı.


Parti içi çekişmelerin önümüzdeki dönem parti açısında da önemli değişimlere gebe olacağını da ifade eden Kiraz,”Parti içiçekişmelerin yoğun olduğu, parti içi seslerin çok yüksek olduğu, bir birimizi acımasızca eleştiren bir partiyiz. Bu önümüzdeki dönem parti içi açısında da önemli değişimlere gebe olacak. Çünkü önümüzdeki dönemlerde yeni bir siyaset anlayışını ortaya koyacağız. İç çekişmeleri tamamen bir tarafa bıraktığımız, birbirimizi destekleyen, bir birimizi destekleyen seven bir anlayışı ortaya koyacağız. Adaylarımızda da bir ittifak çerçevesinde belirleme çabası içerisinde olacağız. Bu uzlaşma çerçevesinde gösterdiğimiz adaylar halkın sorunlarına endekslenen, halkın sorunlarını çözen yeni bir dönem anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız Genel Başkanımız daha il başkanlarına uygulanacak olan talimatlar vardı, bu toplantıda da 7 maddelik bir talimatı oldu” diye konuştu.


Kiraz, ayrıca Van, Diyarbakır ve Mardin’e atanan kayyumlarla ilgili de genel merkezimizin yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda hareket edecekleriniama biz diyoruz ki seçimle geleninbir başka yöntemle görevde alınmasını karşıyız ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:44
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