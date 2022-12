'CHP iktidar hezeyanı ile milletin beynini uyuşturuyor!'

Saf, katıksız, payandasız bir Cumhuriyet mi, yoksa içinde cumhur olmayan pek çok sapkın ideolojilerle doldurulmuş milli irade ve inanç düşmanı bir Cumhuriyet mi?

Örnek olarak, ordu ve yargı eli ile CHP iktidar hezeyanı ile milletin beynini uyuşturan ülkede terör ve anarşi yetiştiren kerameti kendinden menkul bir Cumhuriyet mi? Başka bir örnek, sırf muhalif olduğu bir partiye oy verdiği için Aslanköy ve Senirkent facialarının mucidi ve mücrimi bir Cumhuriyet mi?

Gerçek Cumhuriyetin içinde bu türlü sapkınlıklara zulüm ve vahşete hiçbir zaman yer olmamıştır.

Başka bir örnek, yüzde 90’ı Müslüman olan bir ülkede, o ülke insanlarının inançlarına pranga vurularak, “Bundan böyle bütün basın kurumlarının dini konulara ima ve işaretle dahi olsa dinden bahsedilmesi başlanmış olan bu tür yazıların en geç on gün zarfında kesilmesi gerekir.. Biz parti olarak bu ülkede yeni bir fideliğin inançlı bir gençliği yetiştirmesine asla taraf değiliz.” (İçişleri Bakanlığı 1940’lı yıllarda genelgesi)

Ordu göreve sapkınlığı ile o iğrenç pankart altında poz vererek ordu içinde hastalıklı bir zihniyete, milleti hedef gösterme aşalığı hangi zihniyetin ürünüdür yada hangi cumhuriyette vardır.

Yalan ve tezviratlarla, milli iradeyi suçlayıp töhmet altında bırakarak, Kars’ı Ardahan’ı Ruslara sattılar, Amerika’ya uçak dolusu döviz ve altın kaçırdılar, gençlerin bir kısmını boğazın sularına atıp bir kısmını da kıyma yaptılar ve benzer Vandalizmle barbarlıklar hangi cumhuriyette geçiyor? Demokrasinin bir gereği olarak seçilmiş olan iktidarı bu tür aşağılık ve adi iftiralarla başbakan ve bakanları katletmek ve ettirmek hangi cumhuriyetin gereğidir?

En az onlar kadar iğrenç ve rezil olan bir durum da şudur. Bu insanların geride kalan ailesini yakınlarını dostlarını aynı partiye oy veren milyonlarca insanı “kuyruklar, düşükler, sabıklar, sakıtlar” hezeyanları ile dışlayıp suçlamak, milletin ezici çoğunluğunu düşman görmek ve göstermek hangi aşağılık zihniyetin ürünü ve hangi gerçek cumhuriyetin gereğidir?

Akif’in dili ile “hangi bir seyyi-e yok (zulüm zorbalık) Defteri amalinizde dünyada sizi gören var mı ayık halinizde.”

Ülke insanını tifo, tifüs ve verem gibi hastalıklara bite pireye mahkum etmek, kuru ekmeği onlara çok görmek, hangi zihniyetin eseridir. Ülkenin asri unsuru olan köylümüzü açlık ve sefalete muhtaç edip büyük şehirlerden Vebalı gibi kovmak ve onları “Ulan öküz Anadolulu sizin milliyetçilik ile ve ülke yönetimi ile ne ilginiz var, gidin tarım ve hayvancılıkla uğraşın şehirliyi besleyin ve çağırdığımızda gelin asker olun” diyerek milletin evlatlarını tabutluk zindanlarında susturmak, karakollarda falakalardan geçirmek, hangi lanet olası zihniyetin eseri ve hangi gerçek cumhuriyette vardır?

Tarihin ve insanlığın yüz karası olan bu zulümleri unutan eblehler gibi biz unutmadık ve unutmayacağız. Bütün bunlar bir karaktersizin ifadesi ile “Öyle bir yalan söyleyin ki büyük ve çok büyük olsun” diyerek milletin beynini yıkama unsurları değil, gerçek yaşananlardır.

Ülkeye Bolşevikliği getirmek için kurulan köy enstitüleri öncü karakol yapılarak çıkardıkları varakparelerin, paçavraların şu yazdıklarına bakınız; “Senin karın, benim karım diye bir şey yok bunlar halkın ortak kullanım araçlarıdır. Eğer bu halka komünizmi sevdiremiyorsak suç onların değil bizimdir. (Kaynak Akit gazetesi arşivleri ve Derin Tarih mecmualarıdır.)

Mutlak cumhuriyeti bir şahsa ve belli bir zümreye mal etmek, Kemalizm maskesi ile inanç ve milli irade düşmanlığı yapmak, halkın ezici çoğunluğunu kılık kıyafetinden ve inancından dolayı hor görmek, onlara parya muamelesi yapmak gerçek cumhuriyetin aslına özüne ve ruhuna aykırı olan şeylerdir. Nitekim bir sürü sanal cumhuriyet var. SSCB, Çin C., İran C., Küba C., Kuzey Kore C., gibi...

Bir devletin başlangıcını 90 veya 100 yıla bağlamak ise ayrı bir hamakattır. Bir ülkede yüzlerce yıl ayakta duran, halkına hizmet eden hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köşkler ulu mabetler neyin nesidir? Bunları uzaylılar mı yapmış?

Merhum Akif diyor ki:

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Üç kıtada, yer yer, kanayan izleri şahid:

Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücahid.

Alemde “tevekkül” demek olsaydı “atalet”

Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet?

Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi sönerdi;

Kur’an duramaz, Nezd-i İlahi’ye dönerdi.

Yıkılmasına alkış tuttuğunuz imparatorluk topraklarından bugün elli küsur devletçik var. Oralarda ecdadımızın kanı, canı ve mezarları var. Kafirlerin yakıp yıkarak bitiremediği birçok tarihi eserimiz hâlâ ayaktadır. Ve o ülkelerde mağdur, masum milyonlarca dindaşımız var. Bunlar sizin kanınıza dokunmuyor mu?

Kanlarına dokunmak şöyle dursun, politika eskisi bir kokona ile ülkenin en şerir en şirref şarlatanı yurt dışındaki tarihi eserlerimizi ihya eden TİKA’ya ve onunla birlikte Cumhurbaşkanına iğrenç bir şekilde saldırıyorlar. Bunlar Lozan konferansında “Ne isterlerse verin ve bu antlaşmayı yapın” diyen zihniyetin ürünleridir. Bir milleti tarihten, kültüründen, dilinden edebiyatından ve inançlarından yok etmek için tarihi arşivleri Bulgaristan’a hurda kağıt niyetine kilosu 5-10 kuruşa satan milli irade düşmanlarıdır.

Sanal cumhuriyetin piyonları, militanları ve bozguncuları tarafından gündeme getirilen “Cumhuriyet Mitingleri” milli iradeye ve cumhura, Cumhuriyete bir kalkışmaydı. Mahus zihniyetin besledikleri ve himaye ettikleri şer odaklarının Beyoğlu’ndaki patlayan, bombada 100 kişi ölseydi etekleri zil çalıp oynayacaklardı. İşin aslı; ordu yargı el ele CHP iktidara. Yıllarca bu aşağılık sloganla bir sürü insanın beynini yıkadılar. İşin aslı, en hazin iğrenç tarafı bu hayâsızlık iffetsizlik ve kanunsuzluğu kendileri için bir hak kabul ettiler. Tekrar etmek gerekirse sanal Cumhuriyet içinde cumhur olmayan çeşitli sapkın ideolojilerin darbe ve cuntacıların desteği ile ayakta duran oluşumdur. Bütün bu anlatılanlar sanal Cumhuriyet ile gerçek Cumhuriyetin ifadesidir. Sonuç olarak bu millet yaklaşık 90 yıldır gerçek Cumhuriyet ve demokrasi için mücadele vermektedir.

Konuyu çarpıcı bir örnek ile bitirmek istiyorum. Taksim’de camiye hayır diyen, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı olan, Çamlıca Camiini istemeyen ve sözde bir ordu mensubunun ‘’irtica yani din ve dindarlık PKK’dan daha tehlikelidir” serzenişinde bulunan bir müptezelin içinde bulunduğu zihniyet ve sistem mutlak Cumhuriyet değil mukayyet ve sanal bir oluşumdur.