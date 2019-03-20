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CHP heyetinin Yeni Zelanda ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:- "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz"

20 Mart 2019 Çarşamba 11:22
CHP heyetinin Yeni Zelanda ziyareti

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

CHP TBMM Grubundan yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan CHP heyetinin, terör saldırısı nedeniyle Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre CHP heyeti, Christchurch'te ilk olarak insanlık dışı terör katliamının yaşandığı Al Noor Camisi ile Linwood Camisi’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.

Daha sonra saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve ailesine tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulunan heyettekilerden Grup Başkanvekili Altay, Boztaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük Heyetleri de eşlik etti.

CHP'li heyet ayrıca yoğun bakımda tedavisi süren Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamime Hanım ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, hastanede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olmasından derin üzüntü duyuyoruz. CHP Heyeti olarak tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Hastanede değişik ülkelerden çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Vatandaşlarımızın da Afgan ve Bangladeşli kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Uluslar arasında bir fark yok. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz."

Hastane ziyaretine eşlik eden Yeni Zelanda Müftülük heyeti temsilcileri de ziyaretleri için CHP heyetine teşekkürlerini iletti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey’den de ayrıntılı brifing alan heyet, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonunu ve açtıkları taziye evini ziyaret ederek taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:22
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  2. Christchurch
  3. Grup Başkanvekili Engin Altay
  4. Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  5. Yeni Zelanda

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