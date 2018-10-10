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FETÖ'den Demirtaş için talimat!

Teröristbaşı Fetullah Gülen, kripto örgüt üyelerine yerel seçimde HDP ve CHP için propaganda ve algı çalışması yapılması talimatı gönderdi. Örgüt, Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:50
FETÖ'den Demirtaş için talimat!

Yerel seçimler öncesi CHP ile HDP’nin yaptığı gizli ittifaka FETÖ de dahil oldu. Pensilvanya’daki elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine “Yerel seçimlerde CHP ve HDP’nin ittifakına paralel çalışın” talimatı verdiği tespit edildi. FETÖ bu talimat üzerine ilk kez yayımladığı bir raporda terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP’yi savundu. 

Rapor hazırladılar

FETÖ’nün Belçika merkezli yayın organları ve vakıflarının ortaklaşa hazırladıkları raporda HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Örgüt üyelerine ayrıca HDP ve CHP için propaganda ve algı çalışması yapılması istendi. Bu talimat üzerine örgütün Avrupa yapılanması bir ilke imza atarak HDP’yi açıkça savunmaya başladı. Belçika merkezli yayın organları ve vakıflarının ortaklaşa hazırladıkları raporda hem cezaevindeki FETÖ’cüler aklanmaya çalışıldı hem de HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.  

Propaganda desteği 

FETÖ’nün Avrupa’da faaliyet gösteren Turkish Minute, Silenced Turkey ve Turkey Purge gibi propaganda merkezlerinin raporunda Demirtaş’ın bir an önce serbest bırakılması istendi. Raporda HDP’li Demirtaş için “Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisinin eski eşbaşkanı darbe girişim sonrası Kürt yanlısı politikacıların üzerine giden hükümetin kurbanı oldu” şeklinde hain ifadelere yer verildi. 

(Akşam)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 07:50
  1. chp
  2. ittifak
  3. HDP
  4. FETÖ

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