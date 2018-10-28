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Abdüllatif Şener, CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı!

İstanbul adaylığı için Abdüllatif Şener'i düşünen CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden olumlu dönüş aldı.

28 Ekim 2018 Pazar 13:51
Abdüllatif Şener, CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı!

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul adayı için büyük bir yarış yaşanıyor.

Hedef "hayır" bloku

CHP, 16 Nisan referandumundaki hayır bloğunu devreye sokmak istiyor. Bunun için çalışmalara başlayan CHP, İstanbul'da Abdüllatif Şener formülü üzerinde çalışmalar yapıyor.

HDP ve Saadet Partisi ile alt düzeyde görüşmelere başlayan CHP'nin, Abdüllatif Şener için olumlu tepkilerle karşılaştığı dile getiriliyor.

PKK'nın siyasi uzantısından destek

Görüşmelerde HDP, Şener'e olumlu yaklaştı. Muhafazakar Kürt seçmenin Abdüllatif Şener'e oy verebileceğini düşünen HDP'liler diğer belediye adaylıkları için de CHP ile ittifak yapmak istiyor.

Saadet 2014'te Şener'i aday göstermek istemişti. Saadet Partisi'nin de 2014 seçimlerinde İstanbul adayı için Abdüllatif Şener'i düşündüğü, kendi geleneklerine yakın olduğu için bu isme sıcak baktığı ifade edildi.

CHP'de büyük kavga çıkacak

CHP Abdüllatif Şener'i aday göstermesi durumunda adaylıklarını şimdiden ilan eden Girsel Tekin, Akif Hamzaçebi gibi partinin ağır toplarını karşısına almış olacak. Parti teşkilatı da Konya'da kendi seçim bölgesinde bile yuhalanan ve istenmeyen adam haline gelen Şener'e sıcak bakmıyor.

Kendi kurduğu partiyle rezil olmuştu

Kendi kurduğu Türkiye Partisi'yle Türk siyasi hayatının en az oy alan partileri arasına giren Şener daha sonra CHP'nin kanalı Halk TV'de yorumculuğa terfi etmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:51
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. chp
  4. Aday
  5. Şener
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Abdüllatif Şener

YORUM YAZ

  • OsmanOsman6 dk önce
    Tam vatan hayini.
  • MilletMillet17 dk önce
    Tam isabet Maşallah hayırlı mübarek olsun Vallahi tam isabet olmuş Zatı muhteremi Konya da gördük fırtına gibi esti Ak Partiyi sildi süpürdü . Zaten bu millet hainleri, kendi dava arkadaşını arkadan bıçaklayanları çok sever ve itibar eder
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş29 dk önce
    kahrolsun pislik ya.udiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır
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