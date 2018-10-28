Abdüllatif Şener, CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı!

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul adayı için büyük bir yarış yaşanıyor.

Hedef "hayır" bloku

CHP, 16 Nisan referandumundaki hayır bloğunu devreye sokmak istiyor. Bunun için çalışmalara başlayan CHP, İstanbul'da Abdüllatif Şener formülü üzerinde çalışmalar yapıyor.

HDP ve Saadet Partisi ile alt düzeyde görüşmelere başlayan CHP'nin, Abdüllatif Şener için olumlu tepkilerle karşılaştığı dile getiriliyor.

PKK'nın siyasi uzantısından destek

Görüşmelerde HDP, Şener'e olumlu yaklaştı. Muhafazakar Kürt seçmenin Abdüllatif Şener'e oy verebileceğini düşünen HDP'liler diğer belediye adaylıkları için de CHP ile ittifak yapmak istiyor.

Saadet 2014'te Şener'i aday göstermek istemişti. Saadet Partisi'nin de 2014 seçimlerinde İstanbul adayı için Abdüllatif Şener'i düşündüğü, kendi geleneklerine yakın olduğu için bu isme sıcak baktığı ifade edildi.

CHP'de büyük kavga çıkacak

CHP Abdüllatif Şener'i aday göstermesi durumunda adaylıklarını şimdiden ilan eden Girsel Tekin, Akif Hamzaçebi gibi partinin ağır toplarını karşısına almış olacak. Parti teşkilatı da Konya'da kendi seçim bölgesinde bile yuhalanan ve istenmeyen adam haline gelen Şener'e sıcak bakmıyor.

Kendi kurduğu partiyle rezil olmuştu

Kendi kurduğu Türkiye Partisi'yle Türk siyasi hayatının en az oy alan partileri arasına giren Şener daha sonra CHP'nin kanalı Halk TV'de yorumculuğa terfi etmişti.