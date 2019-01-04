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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ABD'den medet umduğunu söyleyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Erdoğan'ı alt etmek zor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP ve İYİ Parti'nin ABD ve AB nezdinde güvenilir bir alternatif olmaya çalıştığını belirterek, "Kılıçdaroğlu ve Akşener hem dünyaya hem Türkiye sermaye sınıfına 'biz bugünkü temel stratejiyi değiştirmeyeceğiz' güvencesini vermeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu stratejisiyle Erdoğan'ı alt etmek zor. Bu muhalefet gözünü Batı başkentlerine çevirip rota belirlemeye çalışıyor, diğer yandan başka bir muhalefet HDP de, Suriye'de ABD'den medet umuyor." ifadelerini kullandı.

04 Ocak 2019 Cuma 22:36
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ABD'den medet umduğunu söyleyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Erdoğan'ı alt etmek zor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TKP 2019'a nasıl bakıyor" başlıklı programda konuştu.

Okuyan, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler ile yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

CHP ve İYİ Parti'nin, Atlantik ya da NATO ittifakına güven vermeye çalışan iki parti olduğunu savunan Okuyan, "ABD ve AB nezdinde, güvenilir bir alternatif olmaya çalışıyorlar. Ama bunun bir sınırı var. Şu andaki uluslararası durum ve Türkiye sermayesinin ihtiyaçları, CHP ve İyi Parti'nin sunduğu projeyi çok geçerli kılmıyor." diye konuştu.

'Erdoğan'ı alt etmek zor'

CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sadece seçim kazanmak için aday yapılmadığına işaret eden Okuyan, "Bu adaylar ve benzer diğer örnekler, uluslararası alana oynamak için açılan kartlar. Solcu ya da solcu görünümlü adaylarla bunu yapamayacaklarını biliyorlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener hem dünyaya hem Türkiye sermaye sınıfına 'biz bugünkü temel stratejiyi değiştirmeyeceğiz' güvencesini vermeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu stratejisiyle Erdoğan'ı alt etmek zor. Bu muhalefet gözünü Batı başkentlerine çevirip rota belirlemeye çalışıyor, diğer yandan başka bir muhalefet HDP de, Suriye'de ABD'den medet umuyor. Uluslararası alana baktıklarında farklı bir şey görmeyenlerin, Erdoğan'la baş etmesi çok zor." ifadelerin kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Kemal Okuyan
  5. Mansur Yavaş
  6. Ekrem İmamoğlu

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