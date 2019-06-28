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CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi harekete geçti

Türkiye'deki yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Parti ve HDP yeni Anayasa önerisi için harekete geçti.

28 Haziran 2019 Cuma 15:53
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi harekete geçti

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesinin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Parti ve HDP yeni Anayasa önerisi için somut adım attı. Seçimlerden önce 4 partinin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden masada.

Yerel seçim sürecinin 23 Haziran'da İstanbul'la birlikte tamamlanması ardından muhalefet partilerinin art arda gündeme getirdiği yeni Anayasa'ya dair somut bir çalışmanın bulunduğu öğrenildi.

Yeni anayasa çağrısı

BirGün'de yer alan habere göre; dört muhalefet partisi stratejilerini netleştirmeye çalışıyor. Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ardından Salı günü CHP, HDP ve İYİ Parti liderleri yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu tartışmaya önceki gün katıldı.

Erdoğan yeşil ışık yakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını referanduma götürme" çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yakmadı.

"Ortak paydalar raporu" partilerin önünde

Dört muhalefet partisinin gündeme getirdiği 'yeni Anayasa' önerisi ise fikir olmanın ötesinde somut bir çalışmaya dayanıyor. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde.

Ne zaman adım atılacağı net değil

Söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, ne zaman atacağı bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:53
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 4 dk önce
    Düşmana gerek yok içimizdekiler 4lüçete yeter de artar4de yerin dibine batsın
  • Yav he heYav he he7 dk önce
    Niye anayasa zorunuza mı gidiyor siz kimi temsil ediyorsunuz bu millet referandumla evet demedi mi bu işler çocuk oyuncağı mı, ha sade sizin çıkarınıza uygun temal camel mıral teröral ortaklığı bir anayasa ise derdiniz bu millet ona izin vermez. Siz millet kesesinden yiyin için ama hiç bir milli menfaatte devletin yanında olmayın e mi
  • hsnhsn12 dk önce
    saadet denilen sözde milli görüşçü parti sonunda yerini grubunu buldu. inşallah gerçek milli görüşçüler bu sahtelere dersini verir
  • HadraHadra15 dk önce
    Mert ve Cömertçe söyleyelim Eğer Temel bey hala Milli Görüşü savunarak hele hele her gün Dini değerlere hakaret ve tahkir de geri kalmayan CHP ve HDP ile dirsek teması kurarak hareket ediyorsa inşallah ben yanılırım bu Partiyi kapatsın ve İşine gücüne baksın daha doğru olur kanaatindeyim Yazık olur şu Şehit vermeyen kalmayan Ailelere ve bu Aziz Millete! Umarım habir yanlış çıkara da sevineyim.Aksi halde hangi Zerre kadar iman taşıyan Müslümana Selam verecekler?Daha da ötesi Siyaset adına AKP nin Seçimden önce Avukatlar ve Açılımlar sonucunda uğradığı durum ortada iken ibret alana ne mutlu?veseelam

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