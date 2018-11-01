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CHP-HDP ittifakı kayyımları hedef aldı!

Bölücü terör örgütü PKK'ya hizmet eden belediyelerle ilgili ortaya çıkan gerçekleri görmek istemeyen terör sevici CHP'li Sezgin Tanrıkulu, atamaların hukuksuz olduğunu iddia etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:58
CHP-HDP ittifakı kayyımları hedef aldı!

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde, bölücü terör örgütü PKK'ya destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan belediyeler üzerinden sert tartışmalar yaşandı. 

Hendek kazan belediyeler

Dönemin İçişleri Bakanı Selami Altınok, gece yarısı telefon aldığını ve HDP'li belediyenin kepçesiyle hendek kazıldığını öğrendiğini söyledi.

CHP-HDP kirli ittifakı

Kayyum atamalarına karşı, Meclis'te CHP-HDP ittifakı oluştu.

Bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kürsüye çıkarak kayyum atamalarına karşı sert bir konuşma yaptı.

Darbeymiş...

Atamaların hukuksuz olduğunu savunan Tanrıkulu, HDP'li belediyelere darbe yapıldığını söyledi.

Sezgin Tanrıkulu, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Öncelikle, kayyum ataması halkın iradesine ve milletin iradesine vurulmuş bir darbedir ve bu darbeyi de maalesef geçtiğimiz dönem Adalet ve Kalkınma Partisi bu Parlamentoda bir kanun hükmünde kararnameyle gerçekleştirdi." diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:58
  1. İstanbul
  2. Sezgin Tanrıkulu
  3. kayyum
  4. kayyım

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