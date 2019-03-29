0553 313 94 23

"CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim; biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim"

29 Mart 2019 Cuma 23:23
"CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için Silifke ilçesinde Zeytinli Cami yanındaki seçim bürosu önünde düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, terör örgütü PKK'nın, "CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakına oy verin" dediğini söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Elvan, "Diğer taraftan ABD'den FETÖ'nün önde gelen adamlarından birisi, hainlerden birisi diyor ki 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyin' diyor. Ya kime 'oy verin' diyor? 'CHP, HDP, İYİ Parti ittifakına oy verin.' diyor. 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle ne PKK terör örgütünü ne Fetullahçı Terör Örgütünü ne de Türkiye düşmanlarını asla güldürmeyeceğiz." dedi.

CHP ve İYİ Parti'ye gönül verenlere seslenen Elvan, şöyle konuştu:

"Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim. Biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim. Bakınız terör örgütünün uzantısıyla işbirliği yapan bir partiniz var. Silifke'de asla geçit vermeyiniz, Cumhur İttifakı'ndan yana olunuz. Sizler yiğit insanlarsınız, vatanını, milletini seven insanlarsınız. Bakınız bir tarafta işler acısı bir durum. Mersin'de bir ilçemizde CHP aday çıkarıyor, adaya diyorlar ki 'çalışma' sen. Bugün Kazanlı ve Karaduvar'daydım. Ne diyor vatandaşlarımız biliyor musunuz? CHP'li kardeşlerim iyi dinleyin. CHP'li yöneticilerin gidip kahvehanelerde 'HDP'ye oy verin' dediklerini söylüyorlar. Duyduklarım bunlar sevgili kardeşlerim. Bunu vatandaşlarımız söyledi orada."

- "Müslümanı Müslümana kırdırdılar"

Elvan, bazı dış güçlerin milleti sokağa döküp Türkiye'de insanları birbirine kırdırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunların dertleri milleti sokağa dökebilir miyiz? Türkiye'deki insanları birbiriyle kırdırabilir miyiz? Dertleri bu." ifadesini kullandı.

Bunu Suriye'de, Irak'ta ve Kuzey Afrika'da yaptıklarını anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Tüm Müslüman dünyada yaptılar. Müslümanı Müslümana kırdırdılar. Buradan siz hangi partili olursanız olun İsrail'e cevap vereceksiniz. 31 Mart akşamı sadece İsrail'e değil, ABD'ye cevap vereceksiniz. FETÖ terör örgütüne, PKK terör örgütüne cevap vereceksiniz. Ne diye cevap vereceksiniz? 'Biz Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diyeceksiniz. 'Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız, biz ay yıldızlı al bayraktan yanayız, biz ay yıldızlı al bayrağımızı daha da yücelteceğiz, asla ezanımızı susturmayacağız' diyeceksiniz."

Programda, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan da konuşma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:23
  1. Mersin
  2. Silifke
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir"
    1. "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa..
    2. Diyarbakır’da polis noktasının da..
    3. Polisten kaçan sürücü, kaçtığı..
    4. Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve..
    5. "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem..
    6. "Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk..
    7. İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye..
    8. "Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    10. "Beka bu seçimin kaderidir"
    11. Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için..
    12. Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı
    13. Palet fabrikasının açık depo alanında..
    14. Manisa’da Cumhur İttifakı finali..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    16. Arap ülkelerinden "Filistin için Arap..
    17. CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    19. GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye..
    20. Usta oyuncu Perihan Savaş..
    21. Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurlarda da..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    26. HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç..
    27. "Daha çok çalışacağız, daha çok..
    28. Erzurumlu gençlerden Bayburtlu Yusuf'a..
    29. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi..
    30. Diriliş Gençlik Federasyonu’ndan..
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek