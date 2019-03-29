MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için Silifke ilçesinde Zeytinli Cami yanındaki seçim bürosu önünde düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, terör örgütü PKK'nın, "CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakına oy verin" dediğini söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Elvan, "Diğer taraftan ABD'den FETÖ'nün önde gelen adamlarından birisi, hainlerden birisi diyor ki 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyin' diyor. Ya kime 'oy verin' diyor? 'CHP, HDP, İYİ Parti ittifakına oy verin.' diyor. 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle ne PKK terör örgütünü ne Fetullahçı Terör Örgütünü ne de Türkiye düşmanlarını asla güldürmeyeceğiz." dedi.

CHP ve İYİ Parti'ye gönül verenlere seslenen Elvan, şöyle konuştu:

"Buradan özellikle CHP'ye, İYİ Parti'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Vatanını, milletini, ay yıldızlı bayrağını seven kardeşlerim. Biliyorsunuz Mersin'de, Akdeniz'de o kirli ittifakları görüyorsunuz. CHP-HDP ittifakına asla izin vermeyin sevgili kardeşlerim. Bakınız terör örgütünün uzantısıyla işbirliği yapan bir partiniz var. Silifke'de asla geçit vermeyiniz, Cumhur İttifakı'ndan yana olunuz. Sizler yiğit insanlarsınız, vatanını, milletini seven insanlarsınız. Bakınız bir tarafta işler acısı bir durum. Mersin'de bir ilçemizde CHP aday çıkarıyor, adaya diyorlar ki 'çalışma' sen. Bugün Kazanlı ve Karaduvar'daydım. Ne diyor vatandaşlarımız biliyor musunuz? CHP'li kardeşlerim iyi dinleyin. CHP'li yöneticilerin gidip kahvehanelerde 'HDP'ye oy verin' dediklerini söylüyorlar. Duyduklarım bunlar sevgili kardeşlerim. Bunu vatandaşlarımız söyledi orada."

- "Müslümanı Müslümana kırdırdılar"

Elvan, bazı dış güçlerin milleti sokağa döküp Türkiye'de insanları birbirine kırdırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunların dertleri milleti sokağa dökebilir miyiz? Türkiye'deki insanları birbiriyle kırdırabilir miyiz? Dertleri bu." ifadesini kullandı.

Bunu Suriye'de, Irak'ta ve Kuzey Afrika'da yaptıklarını anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Tüm Müslüman dünyada yaptılar. Müslümanı Müslümana kırdırdılar. Buradan siz hangi partili olursanız olun İsrail'e cevap vereceksiniz. 31 Mart akşamı sadece İsrail'e değil, ABD'ye cevap vereceksiniz. FETÖ terör örgütüne, PKK terör örgütüne cevap vereceksiniz. Ne diye cevap vereceksiniz? 'Biz Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diyeceksiniz. 'Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız, biz ay yıldızlı al bayraktan yanayız, biz ay yıldızlı al bayrağımızı daha da yücelteceğiz, asla ezanımızı susturmayacağız' diyeceksiniz."

Programda, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan da konuşma yaptı.

