CHP-HDP ittifakı başladı!

Oğuzhan Gültekin Ankara Geçtiğimiz Perşembe günü CHP Sakarya Karasu İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan HDP aday adayı ekonomist Sabri Öncü, “Ben sosyal demokrasinin de solundan biriyim. Sokaktan çözeceğiz. Madem ki seçimler önümüzdeki 5 yıl içerisinde mümkün değil, bunu destekleyecek, bunun başını çekecek olanlar da Türkiye’deki muhalefet partileri. Bunu CHP’nin, HDP’nin, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası’nın yapması icap eder” görüşünü dile getirdi.

Çoktan ittifak yapmışlar!

CHP Karasu İlçe Başkanlığı’nda, Toplumcu Düşünce Enstitüsü üyeleri tarafından düzenlenen “Türkiye Ekonomisi ve Kriz Gündemi” adlı panele, CHP Sakarya Milletvekili adayı Refik Karakaş, KRT TV Programcısı İskender Özturanlı ve HDP’li Sabri Öncü konuşmacı olarak katılırken, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır da hazır bulundu. Skandal ifadeler kullanarak halkı sokağa çağıran HDP’li Öncü’nün, konuşması sırasında, “CHP, HDP ve TMMOB” arasındaki karanlık işbirliğinden de bahsetmesi ayrıca dikkat çekti.

HDP’den aday adayı olmuş

Sabri Öncü, HDP’den son seçimlerde milletvekili aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti. Bunu da 4 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı paylaşımla, Twitter hesabından dile getirerek; “Bazı arkadaşlar benim HDP’den milletvekili aday adayı olmuş olmamı sevmediler galiba. Bir anda 10 kişi kadar gitti. Başvurumuzu yaptık da aday yapmadılar zaten. Ne diyeyim?” diye yazmıştı. HDP’li bir ismin CHP ilçe başkanlığında düzenlenen bir toplantıya katılarak halkı sokağa çağırması, iki parti arasında yerel seçimler öncesi kurulacağı konuşulan ittifakın çoktan hayata geçirildiğinin ispatı olarak yorumlandı.