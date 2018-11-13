CHP Hatay belediye başkan adayı kim oldu? Yerel seçim 2019 CHP Hatay adayı

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. Peki CHP Hatay’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP Hatay belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’4 aday gösterecek. Peki Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş nereli ve kaç yaşında? CHP 2014 yerel seçimlerde Hatay)da ne kadar oy aldı?

2014 Hatay yerel seçim sonuçları

CHPadayı Lütfü Savaş% 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin% 40.5

MHP adayı Mete Aslan % 15.3

Lütfü Savaş kimdir?

Lütfü Savaş çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü Köyü'nde doğdu. Beş yaşında iken ailesiyle birlikte Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'ya göç etmiş; ilk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. İlköğretim yıllarında yaz aylarında ailesiyle birlikte Amik Ovası'nda pamuk toplamış, Antakya'da değişik zanaat dallarında çıraklık yapmıştır. 1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1990 yılında başarıyla mezun olmuştur. 1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde TC Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 1996 yılında İstanbul Okmeydanı Sosyal Sigortalar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine başlamış, 2000 yılında uzmanlığını almıştır. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne öğretim üyesi olarak girmiş, hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarının kurulumunda önemli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında memleketi olan Hatay'a hizmet verme sevdasıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev almak üzere Antakya'ya geri dönmüştür. Lütfü Savaş 2007 yılında doçentlik ünvanını almıştır.



Doç. Dr. Lütfü Savaş Antakyalı hemşehrilerine ve Antakya'ya daha fazla hizmet verebilme adına 29 Mart 2009 yerel seçiminde Antakya Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve belediye başkanı seçilmiştir. 30 Mart 2014'de yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’den aday olmuş ve ikinci kez Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi de kendisi gibi akademisyen olup, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir.

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