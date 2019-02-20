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CHP hangi illerde belediye başkan adayı çıkarmadı? CHP yerel seçim 2019

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile açık, HDP ve Saadet Partisi’yle de örtülü bir şekilde ittifak gerçekleştirdi. CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin desteğini alırken, CHP bazı illerde İYİ Parti’nin adayını desteklemek için bazı illerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Peki CHP 2019 seçimlerinde hangi illerde belediye başkan adayı çıkarmadı?

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
CHP hangi illerde belediye başkan adayı çıkarmadı? CHP yerel seçim 2019

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile açık, HDP ve Saadet Partisi’yle de örtülü bir şekilde ittifak gerçekleştirdi. CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin desteğini alırken, CHP bazı illerde İYİ Parti’nin adayını desteklemek için bazı illerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Peki CHP 2019 seçimlerinde hangi illerde belediye başkan adayı çıkarmadı? 

Yerel seçim 2019’da girecek partiler, belediye başkan aday listesinin 19 Şubat itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK’ya belediye başkan aday listesini teslim eden Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde birçok ilde aday göstermedi. CHP hangi illerde belediye başkan adayı göstermedi?

İşte CHP’nin belediye başkan adayı çıkarmadığı iller:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP hangi illerde belediye başkan adayı göstermedi?
  5. yerel seçim 2019 chp belediye başkan adayları
  6. CHP hangi illerde belediye başkan adayı çıkarmadı?
  7. Adıyaman
  8. Afyonkarahisar
  9. Aksaray
  10. Düzce
  11. Elazığ
  12. Isparta
  13. Nevşehir
  14. Karabük
  15. Kırıkkale
  16. Kilis
  17. Osmaniye
  18. Tokat
  19. Yozgat
  20. Gaziantep (Büyükşehir)
  21. Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir)
  22. Kocaeli (Büyükşehir)
  23. Konya (Büyükşehir)
  24. Manisa (Büyükşehir)
  25. Sakarya (Büyükşehir)
  26. Samsun (Büyükşehir)
  27. Şanlıurfa (Büyükşehir)
  28. Trabzon (Büyükşehir)
  29. Denizli (Büyükşehir)

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