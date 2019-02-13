0553 313 94 23

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre:- "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir"

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları

MUĞLA (AA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Özel'in, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını, 80'in üzerinde not alan 200'den fazla adayın, mülakatta, ortalaması atama için yeterli olanın altında kalacak şekilde puan verilerek elendiği iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

Töre, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan bir öğrencinin, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip, neden haksızlığa uğradığını sorduğunu anlatan Özel, müdürün, 'atama listelerinin bakanlıktan geldiğini, bu listede bulunmayan kişilere mülakatta düşük not verildiğini' söylediği şeklinde yapmış olduğu açıklamalar tamamıyla gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu mülakata giren veya kazanamayan adaylarla hiçbir şekilde sözlü olarak bu ve benzeri görüşmeler yapılmamakta, itirazlar yazılı dilekçeyle kabul edilmekte ve resmi yazı ile cevap verilmektedir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
  1. Bodrum
  2. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  4. Muğla
  5. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı etti
    1. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    2. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    3. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    4. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    5. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    6. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    7. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    8. Paris'teki gösteride polisi döven..
    9. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    10. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    11. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    12. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    13. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    14. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    15. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    16. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    17. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    18. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    19. Mesut Özil'e kötü haber!
    20. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı