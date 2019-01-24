CHP Grup Başkanvekili Özel:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ordu'da, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik." dediğini ifade eden Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parti devletine ve AK Parti'nin bir devlet partisine dönüştürülmeye çalışıldığının açıkça itiraf edildiğini savundu.

Özel, ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı'nın, anayasa değişikliği sırasında söyledikleri tüm endişeleri haklı çıkarırcasına devleti, partisinin hizmetine soktuğunu iddia ederek, herkesin vergileriyle maaşları ödenen devlet memurlarını, bir partinin çıkarlarının hizmetine sokmanın, demokrasiden nasibini almamak, demokrasiyi, cumhuriyeti anlamamak olduğunu ileri sürdü.

Devlet partisi, parti devleti yaklaşımında önemli bir kilometre taşının, kirli bir izin daha ortaya çıktığını savunan Özel, Ebubekir Şahin'in RTÜK Başkanlığına seçilmesinin ardından "Bu kutlu görevi bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve çok değerli devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulunduğunu anımsattı. Özel, Şahin'in, "kutlu görev" tanımında bulunduğunu, demokrasilerde görevlerin hukuka, anayasaya uygun görevler olduğunu dile getirdi.

-"İstanbul treni kaçtı"

"AK Parti'li köşe yazarlarının, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa sinyali verdiğini" yazdığına söyleyen Özel, Yıldırım'ın, demokrasi arabasını, kendisinin icat ettiği ilk virajda şarampole yuvarladığını, devirdiği aracın içinden istifa sinyali verdiğini savundu.

Özel, "Bu vakitten sonra Yıldırım'ın yerinde olsam hem Meclis Başkanlığından hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından istifa ederim. İstanbullu, anayasa tanımayan birinin kanunlara, yönetmeliklere uygun davranacağına, İstanbul'u adil yöneteceğine, seçimden sonra herkesi tarafsız şekilde kucaklayacağına inanmıyor. Sana bundan sonra ne İstanbul'u ne Meclis Başkanlığını teslim ederler." diye konuştu.

Yıldırım'ın, "Geçmişte örneği yok" dediğini ifade eden Özel, Ferruh Bozbeyli'nin, 1970'te Adalet Partisinden genel başkanlık yarışına gireceğini söyleyerek, TBMM Başkanlığından istifa ettiğini anımsattı.

Özel, Yıldırım'ın, İstanbul'da yürüyemediğini, herkesin, Yıldırım'a, neden istifa etmediğini sorduğunu öne sürerek, "Herkes Yıldırım'ın gözünün içine baktığında istifayı göze alamamış, İstanbul seçimlerinden korkmuş, buradaki koltuğu kaybetmekten korkan bir muhterisi görüyor. 'Demek ki sen buna tenezzül ediyorsun' diyor. Meclisin arabası, korumasıyla gidiyorsun, Meclisin olanağından, forsundan yararlanıyorsun. Sen bir yarışı eşitçe yarışacak cesareti gösteremiyorsun. Buna tenezzül etmeyi bırak, ama artık İstanbul treni de Yıldırım için kaçmış görünüyor." dedi.

Özel, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerine iki büyük krizle gittiğini, bunlardan birinin ekonomik diğerinin de demokrasi krizi olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin, anayasa komitesi açısından önemli olduğunu dile getiren Özel, esas konuşulanın İdlib olduğunu söyledi.

Özel, olası bir operasyonda İdlib'teki cihatçıların Türkiye'ye gelme tehlikesine karşı önlem alınmasını, İdlib'teki gözetleme noktalarındaki Türk askerlerinin can güvenliğinin sağlanmasını, Türkiye'ye yönelecek göç dalgası için Suriye yönetimi başta olmak üzere tüm muhataplarla görüşülmesini istedi.

Türkiye ile Rusya arasında Suriye konsundaki makasın açıldığını, iki ülkenin Suriye'de bakış açılarının farklı olduğunu kaydeden Özel, Türkiye'nin YPG'nin Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Rusya'nın Kürtlerle Şam yönetiminin diyaloğunu desteklediğini belirtti.

-"Cambaza bakın deyip..."

Seçmen kaydırma tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'in sahte seçmen olmadığını açıkladığını kaydetti. Özel, tam kanunsuzluk iddialarına karşın YSK'nın harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Sahte seçmen olmadığını söyleyerek, 'cambaza bakın' deyip önümüzdeki çukuru, gözümüzün önünden kaldıramaz. Güven'den konuyu çarpıtmadan görevini yapmasını bekliyoruz." dedi.

Bir soru üzerine Özel, Aydın Ünal'ın gazetesinden veda yazısı yazarak ayrıldığını, yaprak dökümü hikayesinin hızlanarak arttığını göreceklerini iddia etti. Özel, yaprak dökümünün, Ünal ile önemli merhaleye ulaştığını belirterek, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz." dedi.



