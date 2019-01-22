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CHP Grup Başkanvekili Özel:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı derhal, belediye başkanlarına ilişkin genel başkan sıfatıyla emrine sunulan güvenlik soruşturmalarını kamuoyuyla paylaşarak soruşturma mekanizmalarını resmen harekete geçirmelidir"

22 Ocak 2019 Salı 13:14
CHP Grup Başkanvekili Özel:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı derhal, belediye başkanlarına ilişkin genel başkan sıfatıyla emrine sunulan güvenlik soruşturmalarını kamuoyuyla paylaşarak, soruşturma mekanizmalarını resmen harekete geçirmelidir." ifadesini kullandı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin, 16 yıllık iktidarı boyunca sıklıkla cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla hesaplaşma yarışı içine girdiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi dönemine yönelik ise “tek parti dönemi” eleştirisinde bulunduğunu savundu.

Bu yöndeki eleştirilerine karşın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisini bir devlet partisine, devleti de bir parti devletine dönüştürme noktasında adımlar attığını, Türkiye’nin demokratik standartlarında ciddi geriye gidişlere neden olduğunu iddia eden Özel, bu konudaki itiraflardan birinin Erdoğan tarafından 20 Ocak'ta Ordu’da yapıldığını öne sürdü. Özel, Erdoğan'ın, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız." ifadesini kullandığını belirtti.

Özel, Erdoğan'ın, partili MİT Başkanı ve partili Genelkurmay Başkanı pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf ettiğini öne sürdü. Erdoğan'ın, bazı soruları yanıtlamak durumunda olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat, AK Parti'li belediye başkan aday adaylarının güvenlik soruşturmalarını yürütmek başta olmak üzere bir partinin emrine verilmeseydi ve asli görevlerinden olan istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma gibi faaliyetlerini sürdürseydi, 15 Temmuz darbe girişimi ya da Türkiye’nin büyük kentlerinde gerçekleşen bombalı saldırıların önlenmesi mümkün olabilir miydi? İstihbarat örgütü asli görevini yerine getirseydi, halen faillerine tam olarak ulaşılamamış eylemlerin aydınlanması mümkün olabilir miydi? Yaklaşan yerel seçimler öncesinde FETÖ’nün siyasi kanadıyla bir mücadele başlatmak yerine, yeniden aday gösterilmeyen tüm belediye başkanlarının bir terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu imasını içeren açıklamalarda bulunmak ve bu açıklamalara karşın soruşturma mekanizmalarını harekete geçirmemek samimiyetten uzaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı derhal, belediye başkanlarına ilişkin genel başkan sıfatıyla emrine sunulan güvenlik soruşturmalarını kamuoyuyla paylaşarak soruşturma mekanizmalarını resmen harekete geçirmelidir."


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:14
  1. Özgür Özel
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. TBMM
  4. yazılı açıklama
  5. yerel seçim

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