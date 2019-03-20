0553 313 94 23

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

SAKARYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz." dedi.

CHP'li bazı milletvekilleri ve İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'ne gelen Özkoç, burada toplanan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sakarya'da gerçekleştirdiği mitingde Tank Palet Fabrikasıyla ilgili açıklamalarına değinen Özkoç, "Sen bu ülkenin Başkomutanısın, en tepesindeki kişisin, Genelkurmay sana bağlı, ordular sana bağlı, şimdi sana soruyorum. Önemli olan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti değil, önemli olan vatan, millet, Sakarya, Sayın Cumhurbaşkanım. Türk Ordusu'nun subayı, mühendisi, çalışanı, işçisi, 'And olsun Altay tankı gibi 50 tane daha tank yaparız' diyor." ifadelerini kullandı.

Fabrikayla ilgili kararın yerinde olmadığını savunan Özkoç, "Beraber olalım Allah aşkına, derdim parti değil, derdim daha çok oy almak değil, derdim vatan. Oy istemiyoruz oy, bir tek şey istiyoruz Tank Palet vatandır, satılamaz." dedi.

Özkoç, Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan karardan vazgeçilmesi gerektiğini, karara karşı çıkmak için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Sakarya'nın sesini Ankara'ya duyuracağız. İmzanızı atın öyle ayrılın." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:33
  1. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
  2. Sakarya
  3. Sakarya Tank Palet Fabrikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı
    1. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    2. Şırnak şehidine son görev
    3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    4. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    5. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    6. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    7. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    8. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    9. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    10. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    11. Başkan Ataç şehit aileleri ve..
    12. Deprem bölgesi havadan görüntülendi
    13. Kulp ilçesinde 96 milyona mal olan..
    14. "İran halkı, başkalarının kendi..
    15. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    16. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Sanki..
    17. Malkoç, “Biz tarihimizi unutsak da..
    18. Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı..
    19. Yayladağı’nda "Çanakkale Ruhu" sergisi
    20. "Körfez krizi bölgenin ve dünyanın..
    21. Bir ülke daha açıkladı: Boeing 737 Max..
    22. İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit..
    23. Bozüyük’te 17 noktada ücretsiz internet
    24. Başkan Acar: "Türkiye’nin en yetenekli..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Tarsus’ta 73 şehit ailesine tapuları..
    27. Rektör Çomaklı’nın Acıpayam depremi..
    28. Bakan Yardımcısı Nebati: “Ekonomik..
    29. HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis..
    30. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"