0553 313 94 23

CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da

Engin Altay:- "Bir şeyi kabul edeceğiz, diyeceğiz ki, PKK alçak, hain, eli kanlı bir terör örgütüdür. Devlet bununla amansız, katı, etkin bir şekilde mücadele etmelidir. Ama Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bunun da çözülmesi gerekir"

26 Şubat 2019 Salı 19:23
CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da

BARTIN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK'nın alçak, hain, eli kanlı bir terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Devlet bununla amansız, katı, etkin bir şekilde mücadele etmelidir. Ama Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bunun da çözülmesi gerekir demeliyiz." dedi.

Bartın'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Altay, İYİ Parti ile Millet İttifak'ını kurduklarını anımsattı.

İnsanların aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, aynı kaderi paylaştığını belirten Altay, "Hiç şüphesiz siyasi olarak görüş ve düşünce farklılıklarımız olur. Bunlar geçicidir, asıl olan milletin ta kendisidir. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan birisi 'illet' diğeri de 'zillet' diyor bize. Laf bize değil, laf bütün Bartın'adır. Millete zillet ve illet diyen bir zihniyetin milletle arasında sorun vardır. Bu sorunu çözmenin yolu da 31 Mart. Millete hakaret edilememesi gerektiğini sandıkta vereceğiniz bir cevapla onlara göstereceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin PKK ile etkin şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Altay, şöyle devam etti:

"Ben Karadeniz'de başka, Diyarbakır'da başka konuşmam. Türkiye'nin gerçekleri var, bin yıllık kardeşliğimiz var. Anadolu topraklarında Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi var. Bu bin yıllık kardeşliğin bozulması, dışarıdaki bir takım manipülasyonlarla yapılan planlardır. Bir şeyi kabul edeceğiz, diyeceğiz ki, PKK alçak, hain, eli kanlı bir terör örgütüdür. Devlet bununla amansız, katı, etkin bir şekilde mücadele etmelidir. Ama Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bunun da çözülmesi gerekir demeliyiz. Hiçbir hak talebi, hiçbir demokratik talep teröriste masumiyet, terörizme meşrutiyet sağlamaz. Bununla beraber hiçbir güvenlik kaygısı da temel hak ve özelliklerin gasbedilmesine dayanak olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye bakışı budur."

Açılışa, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İl Başkanı Selim Karakaş, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:23
  1. Bartın
  2. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü
    1. Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü
    2. Vergi Haftası kutlanıyor
    3. AK Parti'nin Erzincan mitingi
    4. Denizden FETÖ’nün yayınları çıktı
    5. "Akdeniz'de ne işiniz var diyen..
    6. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    7. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    8. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    9. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    10. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    11. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    12. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    13. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    14. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    15. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    16. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    17. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    18. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    19. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    20. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    21. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    22. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    23. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    24. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    25. Hocalı katliamının 27. yılı
    26. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    27. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    29. Mısır'daki idamlara tepki
    30. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!