CHP Giresun belediye başkan adayı belli oldu | Yerel seçim 2019 CHP Giresun adayı kim?

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. Peki CHP Giresun’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Giresun belediye Başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), bugün olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Giresun Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Kerim Aksu’yu aday gösterecek. Peki Kerim Aksu kimdir? Kerim Aksu nereli ve kaç yaşında? CHP 2014 yerel seçimlerde Giresun’da ne kadar oy aldı?

2014 Giresun yerel seçim sonuçları

CH adayı Kerim Aksu % 46.3

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39.1

MHP adayı Orhan Erzurum % 11.9

Kerim Aksu kimdir?

9 Mart 1969 tarihinde Giresun Merkezde doğdu. İlk Öğrenimini Giresun Gazi Paşa İlköğretim Okulu’ nda, ortaöğrenimini Merkez Orta Okulu’nda tamamladıktan sonra 1983 – 1984 yıllarında Almanya’da Dil Kursu’nu bitirdi. Daha sonra 1987 yılında Giresun Lisesi’ni, 1992 yılında da Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nü bitirdi.

1992 yılında SHP üyesi ve Gençlik Kolları Giresun İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1995-1997 yılları arasında Ankara’da vatani görevini tamamladıktan sonra, ilk iş hayatına 1997 yılında Giresun’da Beyaz Eşya Mağazası kurarak atıldı. Kurduğu firma halen faaliyet göstermekte. Yine 1998-1999 yıllarında CHP Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği , 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2003-2008 yılları arasında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı ve 2008 – 2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde de güven tazeleyerek Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Almanca bilen ve halen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kerim Aksu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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