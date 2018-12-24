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CHP Genel Merkezi önünde eylem

Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkati çekmek için çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
CHP Genel Merkezi önünde eylem

ANKARA (AA) - Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkati çekmek için çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yaptı.

İzmir'den Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, uzun yıllardır imar haklarını alamadıklarını iddia etti.

Sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleri giyen bazı eylemciler, Balçova Belediyesi aleyhine açtıkları dövizler ve attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) avukatı Mustafa Kemal Turan, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin imarlı arsa taahhüdüne göre Balçova Belediyesine para yatırdığını ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediğini ileri sürdü.

İzmir Büyükşehir ve Balçova belediyelerinin imar hukukunda adaleti sağlamaları gerektiğini ifade eden Turan, mağduriyetlerinin giderilmesini ve İzmir'de plan ve proje konuşulmasını istediklerini söyledi.

Turan, kendilerine verilmeyen imar haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduklarını dile getirerek "Bize verilmeyip aynı kanunla başkalarına sağlanan haksız ranta karşı iptal davaları açtık. Mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Turan ve beraberindekiler, ayrıca CHP yöneticileri ile görüşmek istediklerini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
  1. "Balçova arsa mağdurları"ndan CHP önünde eylem
  2. Avukat Mustafa Kemal Turan
  3. Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği

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