CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Şişli Belediye Başkanı Keskin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu ise Başkan Şahin’i tebrik ederek, belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Komşu şehir Bilecik için yapılması gereken katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydeden Keskin, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, şehirlerimiz ve halkımız için güzel çalışmalar yapılacağına olan inancını ifade etti.