CHP Genel Başkanının CHP’li belediyeden haberi var mı?

TBMM’de ana muhalefet partisinin başı adalet yürüyüşü yapıyor. Divriği’den soruyoruz. CHP Genel Başkanı ilçemizdeki CHP’li belediyeden haberi var mı? Hiçbir hizmet veremeyen belediye başkanını kimler denetleyecek. Belediye meclisi de bu şahıs ile suç ortağıdır.

CHP kıyamete kadar iktidar olamaz. 1980 öncesi Divriği ilçesinde anarşik olayların meydana gelmesinde başrol oynadı. Devlet arşivleri bunun için tam bir belgedir. 1- İstanbul’da yayınlanan Divriği gazetesinin Kasım 2016 yılı sayısında şunu gündeme getiriyor: Divriği Belediyesi. 2. Derece arkeolojik sit alanı içinde 340 m2 arsayı bir derneğe sattı 340 bin TL aldı. Bu parayı ne yaptılar. Telefonda bana verdikleri bilgide, belediye başkanı gazete sahibini tehdit ediyor. Soruyoruz bu ülkede bunlardan hesap soracak adalet yok mu?

2- Abuçimen Mahallesi 3. defa söküldü yapıldı. Zamanın Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, belediyeye 350 bin TL yardım yaptı, bu para nereye harcandı.

3- Çarşı girişinde araçlar park yapıyor. Fırıncı duvar dibine odun yığıyor. Belediyelik bir ilçeye bu yakışır mı? CHP kendi yanlışlarını görmüyor, iktidar olmtak istiyor. Bu imkansız bir çırpınış.

CHP üç tane televizyon kanalı ile her gün hükümet aleyhine propaganda yapıyor. Bu üç televizyon kanalı devlet içinde devlet gibi paralel bir yapı kurmuşlar. Hukuk açısından böyle gazetecilik olmaz. Basın Kanunu, RTÜK kanunları açık. Bir televizyon kanalı parti için hükümeti kötülüyor. Yetkilileri haberdar ediyorum.