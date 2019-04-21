CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Şehide saygısızlık yapıldı, şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı doğru dürüst. Beni üzen budur."

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