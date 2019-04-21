CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse hakkı, hukuku sonuna kadar savunacağım."

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