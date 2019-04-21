CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak, bir milim geri adım atmayacağım."

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