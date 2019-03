CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy vermenin uygarlığa oy vermek olduğunu belirterek, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir. Beraber gideceğiz sandığa. Altı okun altına mührümüzü basacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden CHP'nin Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Şaşmaz'ın seçim ofisi önünde halka seslendi.

Muğla ve Dalaman'ın ülkenin güzide köşelerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu topraklarda özgürce, bağımsız yaşanmasını sağlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade etti.

Ülkenin üreterek güçlü olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel ülkede beraber, huzur içinde yaşamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’de yaşamak için, bütün komşularımızla kavgasız, barış içinde yaşamak için bize verdiği bir hedef var. Çağdaş uygarlıkları yakalamak. Onu aşmanın yolu üretimden geçiyor." diye konuştu.

Üretilerek dünyada söz sahibi olunacağını vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Üretirseniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz herkes size saygı duyar. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz. Otelde hizmet üreteceğiz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Fabrikada çalışarak üreteceğiz. Yani kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Her şeyin yolu üretmekten geçiyor. Köylü ve çiftçi üreterek vatandaşların karnı doyar. Samanı dışarıdan getirirseniz, canlı hayvanı dışarıdan getirirseniz, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, üretmezseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz, Türkiye geride kalır. Üretmek içinde her türlü çabayı göstermek zorundasınız. O nedenle Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu model üretime dayalı bir modeldir. "

- "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir"

Hizmet üreten, çiftlikte üreten, ahırda üreten ne olursa olsun üreten, bütün vatandaşları sevgi ve saygıyla andığını aktaran Kılıçdaroğlu, kırsalda en çok çalışanların kadınlar olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, kadının ürettiği, çalıştığı, okuyup hayatın belli alanların da görev aldığı bir ülkede daha huzurlu, daha güçlü bir büyüme çıtasını hep birlikte yakalamış olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir. Beraber gideceğiz sandığa. Altı okun altına mührümüzü basacağız. Diyeceğiz ki 'Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi CHP'dir. CHP hiç kimseyi ötekileştirmez. CHP herkesin inancına saygı gösterir. CHP kırsalda yaşayan ile kentte yaşayanın beraber huzur içinde yaşamasını ister.' CHP inşallah iktidar olduğunda Göcek Tüneli'nden geçerken para ödemeyeceksiniz. Muğla'da Büyükşehir'de, Dalaman'da bizde belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar. Muğla, Türkiye coğrafyasının en kilit yerlerinden biri. Kentin olağanüstü güzel coğrafyası ve insanı bulunuyor. 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'ye oy verin."

AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "17 yıl bunlara oy verdin, getirdin. 17 yıl sonunda seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa, şöyle hafiften "Yahu kardeşim ne yapıyorsunuz?, Soğan ekecek tarla mı yoktu, yer mi yok?' deyin. Bu soruyu vicdanınıza havale ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından parti otobüsünden zeybek oynayan çocukları izleyerek, vatandaşları selamladı.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri, Seydikemer, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.