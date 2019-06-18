CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı

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