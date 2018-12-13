CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları öne sürülen fabrika işçilerini ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki kozmetik ürün üreticisi fabrikadan çıkarıldıkları öne sürülen işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada kurulan çadıra geçti, işçileri dinleyerek sendika temsilcilerinden bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, çalışanların anayasal haklarının bulunduğunu belirterek, anayasaya göre hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye edilemeyeceğini ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağını söyledi.

"Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Paris'te, Fransa'da, pek çok yerde 'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliği'nin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz.' diyorlar. Türkiye'ye gelince 'Efendim sendika kurulmasın?' Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var, adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup sözleşme yapıyor. Türkiye'ye gelince 'Türkiye'de olmayacak.' Niçin?" ifadelerini kullandı.

Emeğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şunu hiç kimse unutmasın; Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorsa mutlaka sonucunu alırlar. Herkes şunu çok iyi bilsin, ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım, hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda."

Kılıçdaroğlu, buraya işçilere destek vermek için geldiğini belirterek, "Parti olarak her zaman, her yerde, her ortamda sizin yanınızda olacağız, sizin haklarınızı savunacağız. Patronlarla konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sendikacı arkadaşlarımız diyorlar, 'Fransa'ya ulaştık.' (İlgili şirketin merkezi) Biz de ulaşmaya çalışacağız. Size haklarınız teslim edilinceye kadar mücadelenizin yanında olacağız." diye konuştu.

İşçiler, Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında "Sendikal haklarımız engellenemez", "Direne direne kazanacağız" şeklinde slogan attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi.