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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de

Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüştü

07 Aralık 2018 Cuma 18:57
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Siyasi İşler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü eşlik etti.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:57
  1. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
  2. CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU
  3. KKTC
  4. Maliye Bakanı Serdar Denktaş
  5. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit
  6. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar

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