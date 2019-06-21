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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Şimdi söylüyorlar; 'Efendim işte bilmem ne, hava alanında oldu, validen özür dilemezsen o koltuğa kimse seni oturtturmaz.' Ne derlerse desinler. En büyük irade milletin iradesidir. Milletin idaresinin üzerinde demokrasilerde başka bir irade yoktur. Demokrasilerde vatandaşın iradesi, herkesin başının tacıdır. Sonunda herkes buna saygı duymak zorundadır"

21 Haziran 2019 Cuma 21:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi söylüyorlar; 'Efendim işte bilmem ne, hava alanında oldu, validen özür dilemezsen o koltuğa kimse seni oturtturmaz.' Ne derlerse desinler. En büyük irade milletin iradesidir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Fatih'teki Zeyrek Kadınlar Pazarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Siirt İli Eruh İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nde konuşan Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin iki anlamı olduğunu belirterek, "Birinci anlamı şudur; bir kişi seçime girdi, zamandı, oyları saydılar İmamoğlu kazandı. Mazbatayı verdiler. 18 gün sonra Ankara'da beyler oturup dediler ki; 'Biz bu mazbatayı iptal edeceğiz'. Siyasi baskılarla YSK'daki 7 hakim, 'Seçimi yenileyeceğiz' dedi. Orada da büyük bir adaletsizlik var. Dört oy pusulası aynı zarfa gidiyor. Üçü kabul ediliyor biri reddediliyor. Niçin? Amaç şu; 'Acaba biz büyükşehiri İmamoğlu'na nasıl vermeyiz.'" diye konuştu.

Haksızlığa karşı durulması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnsan olarak, zulme karşı duracaksak, haksızlığa karşı duracaksak, haksızlığın karşısında duran dilsiz şeytansa o zaman biz buna izin vermemeliyiz. Sandığa gitmeliyiz. Diyeceğiz ki daha önce bu seçilmişti, gideceğiz derhal oyumuzu İmamoğlu'na vereceğiz. Bu bizim demokrasi bağlamında dünyaya vereceğimiz bir mesajdır. Bu mesajın özelliği şudur; dünya diyecek ki Türkiye'de baskı vardı, siyasal bir yargı vardı, iptal edildi ama Türkiye Cumhuriyetinde halk demokrasiden yana tavrını koydu, tekrar yetkisi elinden alınan kişiye yetkiyi teslim etti." dedi.

Ordu Havalima'nında yaşanan olaya değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi söylüyorlar; 'Efendim işte bilmem ne, hava alanında oldu, validen özür dilemezsen o koltuğa kimse seni oturtturmaz.' Ne derlerse desinler. En büyük irade milletin iradesidir. Milletin idaresinin üzerinde demokrasilerde başka bir irade yoktur. Demokrasilerde vatandaşın iradesi, herkesin başının tacıdır. Sonunda herkes buna saygı duymak zorundadır."

Genellikle baskıcı rejimlerin, toplum üzerinde baskı kuranların bir şekli ile kaos ortamı yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ama biz dünya siyaset tarihine şöyle bir şey armağan ediyoruz. Bu seçimlerde kaos yaratmadan, sokağa çıkmadan, biber gazı yemeden, polis copu yemeden, özgür irademizle sandığa gidip, tek adam rejimine demokrasi dersi vereceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin kendileri gibi düşünmeyen insanlar için de ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Biz adaleti sağlamak zorundayız. Bütün peygamberlerin geliş nedeni adalettir. Vicdanı olan herkes adaleti savunur. Adalete bu toplum susadı. Adalet istiyoruz hepimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kaybolan adaletin sandıkta arandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla gidip adaleti sağlamak zorundayız. Kendi özgür irademizle gitmeliyiz adaletten yana oy kullanmalıyız. Baskıya rağmen, entrikalara rağmen, yargı üzerine baskı kurup, kumpas kurmalarına rağmen, kapalı kapılar ardında milli iradeye darbe yapmalarına rağmen adaleti sağlayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kendi kimliğinden ötürü ötekileştirilmesini doğru bulmadıklarını dile getirerek, "Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiç kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmemelidir. Ama o kimliğin ön gördüğü veya kimliğin yaşadığı kuralları da saygıyla karşılamalı. Her kimliğin, her bölgenin kendine göre kuralları vardır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin zenginliğidir." diye konuştu.

Hiçbir siyasetçinin düşüncelerinden ötürü hapse atılmadığı, hiçbir akademisyenin imzaladığı barış bildirisi dolayısıyla işinden olmadığı, hiçbir gazetecinin hapse atılmadığı bir Türkiye istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Düşünce farklılığı bir toplumun zenginliğidir. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek Türkiye'yi büyütemeyiz. Aksi düşünceye mutlaka bakmamız lazım. Ama birisi farklı bir şey söyledi diye onu hapse atmak, tutuklamak 21. yüzyılın Türkiyesine de yakışmıyor." dedi.

Demokrasiden, insan haklarından, düşünce özgürlüğünden yana olan insanların demokrasi platformu adı altında kendilerine destek verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun adına sandıkta ittifak dediklerini sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:00
  1. demokrasi
  2. hava alanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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