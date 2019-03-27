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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bizim bir gözbebeğimiz var o da Ekrem İmamoğlu, gidin ona oy verin”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde katıldığı halk buluşmasında Ekrem İmamoğlu için Karadeniz turu sırasında seçmenlerin oy vermesi için İstanbul’da ki akrabalarını aramalarını isteyip, “Bizim bir gözbebeğimiz var, hasretini çektiğimiz insanımız var.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:02
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bizim bir gözbebeğimiz var o da Ekrem İmamoğlu, gidin ona oy verin”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde katıldığı halk buluşmasında Ekrem İmamoğlu için Karadeniz turu sırasında seçmenlerin oy vermesi için İstanbul’da ki akrabalarını aramalarını isteyip, “Bizim bir gözbebeğimiz var, hasretini çektiğimiz insanımız var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz var o da Ekrem İmamoğlu ona gidin oy verin dedim” diyerek destek istediğini söyledi.


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde halk buluşmasına katıldı. Beylikdüzü Yaşam Vadisinin yanında yapılan buluşmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nu ve İmamoğlu’nu coşkuyla karşıladı.



“Bizim bir gözbebeğimiz var o da Ekrem İmamoğlu, gidin ona oy verin”


Trabzonlu olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu Karadeniz bölgesinde anlatarak bölge halkının İstanbul’daki akrabalarını arayıp destek vermesini istediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir Belediye başkanı seçiyoruz. Diyorlar ki Türkiye’nin beka sorunu var, muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. İnşallah İmamoğlu’nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunun beka sorunu mu var Allah aşkına. İstanbul ve ilçelerini Türkiye’yi yönetecekler. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar, ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gidecek ve oylarımız kullanacağız. Karadeniz’de, Ordu’da, Artvin’de Rize’de söyledim. Hepinizin İstanbul’da akrabası vardır. Dedim ki lütfen İstanbul’da lütfen akrabalarınıza telefon edin bizim bir gözbebeğimiz var, hasretini çektiğimiz insanımız var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz var o da Ekrem İmamoğlu ona gidin oy verin dedim” şeklinde konuştu.


“Aramızda kalsın İstanbul’u kazanıyoruz”


Halk buluşması kapsamında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte seçim otobüsünün üzerine çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Beylikdüzü’nü İstanbul’un her ilçesinde anlattığını söyleyen İmamoğlu, “Bugün genel başkanımız sürpriz yaptığı için bende İstanbul rotamı Beylikdüzü’ne çevirdim. İnşallah çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek, Mehmet Murat Çalık kardeşimle beraber. Bende İstanbul’dan zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ben size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul’u kazanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:02
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