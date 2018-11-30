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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avusturya'da

Kemal Kılıçdaroğlu:"(Çifte vatandaşlık konusu) Vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık yarattığını, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine (Avusturyalı makamlara) ifade ettik"

30 Kasım 2018 Cuma 23:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avusturya'da

VİYANA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avusturya'da yaşayan çok sayıdaki Türk kökenli vatandaşın çifte vatandaşlık konusunda mağduriyet yaşadığını belirterek, bu konuda duydukları rahatsızlıkları Avusturya makamlarına ilettiklerini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bir ziyaret geçekleştiren Kılıçdaroğlu, CHP Avusturya Birliğinin 5'inci yıl kutlamasına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, başta Almanya ve Avusturya'daki temasları olmak üzere yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'da çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, görüşmelerde burada yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını muhataplarına aktardığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çifte vatandaşlık gibi çok sayıda vatandaşı mağdur eden uygulamalardan da söz ettik, bizim vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık yarattığını, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine ifade ettik." dedi.

- "Siyaset toplumu ayrıştırmamalı"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle kendisine açtığı tazminat davası sonucunda mahkum edildiğini anımsatarak, "Bu, Türkiye'de düşünceyi özgürce açıklamaya getirilen bir settir." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da yaşayan Türklerin eğitime önem vermesi gerektiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer kendi kültürümüzü, yaşamımızı, inancımızı, sevgimizi anlatacaksak, onların dilini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kimlik ve inanç ayırt etmeksizin bir diyalog ortamının oluşturulmasının önemine de işaret ederek, "Anadolu coğrafyası zengin bir coğrafyadır. O coğrafyada her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından insanlarımız var ve yüzyıllardır bu insanlarımız dost olarak yaşıyorlar. Siyasetin konusu toplumu ayrıştırmak ve bölmek değil, siyasetin konusu toplumu birleştirmektir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Avusturya, Almanya gibi ülkelerdeki Sosyal Demokrat partilerle iş birliği içinde hareket ederek, demokrasinin geliştirilmesi için çalıştığını dile getirdi.

- Belediye seçimleri

Yaklaşan yerel seçimlerde, seçmenlerin sandığa gitmesinin önemine de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Avusturya'da yaşayan Türklerin de Türkiye'deki akrabalarına ulaşarak, yerel seçimlerde oy kullanmaları için teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un "yaşanamaz" bir şehre dönüştüğünü ileri sürerek, İstanbul'da sosyal demokrat belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini savundu.

İstanbulluların nefes almak için CHP'li belediyelere gittiği iddiasını dile getiren Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde sosyal demokrat belediyelere oy verildiği taktirde Türkiye'nin bütün kentlerinin Viyana gibi yaşanabilir bir atmosfere bürüneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik öncesi Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yetkilileri ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

Temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul'a dönmek üzere Viyana Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:00
  1. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avusturya’da
  2. Çifte vatandaşlık sorunu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Viyana

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