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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da

Kılıçdaroğlu, Adana'da hastanede tedavi gören arkadaşı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile özel bir hastanede tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine giderek Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre basına kapalı görüştü.

Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu’na bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:05
  1. Adana

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