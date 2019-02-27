0553 313 94 23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta partisinin seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi.

Emre, partisinin seçim bürosu açılışı için geldiği kentte, CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal ve partililerle Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Gazipaşa Caddesi'nde seçim bürosunun açılış töreninde konuşan Emre, partisinin ve İYİ Parti'nin il başkanlarına fedakarca ittifak yaptıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin iki zihniyetle karşı karşıya olduğunu öne süren Emre, "Birincisi kendisine oy vermeyenlere illet ve zillet diyen, kendi seçmenine ve kendi insanına bunu reva gören bir zihniyet. Diğeri de kimseyi ayırmayan, bu ülkede yaşayan herkese bizim insanımızdır diyen, hizmet edecekken, belediye hizmetlerini götürürken hiçbir ayrım yapmayacağım diyen bir anlayış. Bu iki anlayış arasında bir seçimde bulunacaksınız. Bu kadar net bir manzarayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve partililer, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:34
  1. açılış
  2. CHP
  3. seçim bürosu
  4. Yunus Emre
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray maçı
    1. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    2. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    3. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    4. STK’lardan Venezuela’ya destek
    5. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    6. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    7. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    8. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    9. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    10. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    11. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    12. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    13. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    14. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    15. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    16. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    17. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    18. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    19. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    20. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    21. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    22. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    23. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    24. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    25. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    26. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    27. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    28. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor