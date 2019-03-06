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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Vatandaş başka partiye nasip olmayacak imkanı AK Parti’ye verdi”

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kırşehir’de katıldığı programda vatandaşın AK Parti’ye, başka partiye nasip olmayacak imkanlar verdiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Vatandaş başka partiye nasip olmayacak imkanı AK Parti’ye verdi”

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kırşehir’de katıldığı programda vatandaşın AK Parti’ye, başka partiye nasip olmayacak imkanlar verdiğini söyledi.



Kırşehir ziyaretine Kaman ilçesinde başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya Kırşehir’de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da eşlik etti. AK Parti’nin 2002 yılında iktidar olduğunu ifade eden Salıcı, “Başa geldiklerinde ortada bir ekonomik kriz vardı. Biz bu krizi yeneceğiz, dediler. İşler iyi olacak Türkiye’de işsizlik azalacak. Yolsuzluk ortadan kalkacak. Refah artacak. 17 yıl geçti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada işsizlik aldıklarından daha yüksek bir oranda” dedi.



Belediyecilik konusunda Ankara’yı 25 yıl yönettiklerini belirten Salıcı, “25 yıldır Ankara’yı yönetiyorlar. Şuan ki Belediye Başkanı 2. dönemini bitiriyor. Bize diyorlar ki: ‘Bize 5 yıl daha verin, bütün sorunları çözeceğiz.’ Ey güzel kardeşim başka hiçbir siyasi partiye kolay kolay nasip olmayacak bir imkan verdi. Ülkenin sorunlarını çöz. İstanbul’un Ankara’nın büyük şehirlerin sorunlarını çöz, dedi. Yetmedi, sana parlamentoda çoğunluk verdi.Başkanlık sisteminde sana başkanlık verdi.“ diye konuştu.



Salıcı, seçmene oy verirken İYİ Parti’nin aday gösterdiği yerde de seçmenin aynı inançta olması gerektiğini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “İYİ Parti’nin ve CHP’nin aday gösterdiği yerlerde aynı inançla sandığa gidelim. Bize diyorlar ki: “Siz farklı yerlerle işbirliği yapıyorsunuz bir araya geliyorsunuz.” Değerli arkadaşlar 81 milyon yurttaşımız oy verme hakkına sahip olan kimse Türkü-Kürdü, Alevi-Sünni, AK Partilisi MHP’lisi ile herkesin oyuna talibiz. İktidara oy verin belediyeyi yönetecek kaynak bulamazsınız, diyorlar. CHP’li Belediyelerde kendi kaynağımızla kendi işçimize asgari ücreti 2 bin 200 lira yaptık. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesini yönetiyorsunuz verdiğin rakam 2 bin 20 lira.


Artık saraylardan bakıyorlar Türkiye’ye, sizden ricam onları geldikleri yerlere gönderin. Onları halkın arasına yeniden gönderin ki onların iktidarında sizin çekmiş olduklarınızı onlar da görsünler. “

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:23
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