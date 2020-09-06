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Korona Virüs CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Korona Virüs

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adıgüzel, yaptığı paylaşımda son 1 hafta içerisinde temas ettiği herkesin test yaptırmasını da rica etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:38:00 - 2020-09-06 13:40:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında hastanede olduğunu kaydeden Adıgüzel, genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

"Herkes test yaptırsın"

Yaptığı paylaşımda bir süre izole olacağını da belirten Adıgüzel, son 1 hafta içerisinde temas ettiği herkesin test yaptırmasını rica ederek, maske ve hijyen kurallarına uyma konusunda da uyarıda bulundu.

Koronavirüse yakalandığını belirten Adıgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

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