CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında hastanede olduğunu kaydeden Adıgüzel, genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

"Herkes test yaptırsın"

Yaptığı paylaşımda bir süre izole olacağını da belirten Adıgüzel, son 1 hafta içerisinde temas ettiği herkesin test yaptırmasını rica ederek, maske ve hijyen kurallarına uyma konusunda da uyarıda bulundu.

Koronavirüse yakalandığını belirten Adıgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."