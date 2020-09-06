CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını duyurdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adıgüzel, yaptığı paylaşımda son 1 hafta içerisinde temas ettiği herkesin test yaptırmasını da rica etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paylaşımında hastanede olduğunu kaydeden Adıgüzel, genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
"Herkes test yaptırsın"
Yaptığı paylaşımda bir süre izole olacağını da belirten Adıgüzel, son 1 hafta içerisinde temas ettiği herkesin test yaptırmasını rica ederek, maske ve hijyen kurallarına uyma konusunda da uyarıda bulundu.
Koronavirüse yakalandığını belirten Adıgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."