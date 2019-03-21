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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kırklareli'nde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Kurumlarımızı yaşatacağız, kişiler baki değil, kurumlar baki. Bu partiyi ve Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk yok aramızda, İsmet İnönü, Bülent Ecevit yok aramızda. Onların hepsi gitti ama onların kurduğu Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor ve yaşayacak"

21 Mart 2019 Perşembe 17:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kurumlarımızı yaşatacağız, kişiler baki değil, kurumlar baki. Bu partiyi ve Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk yok aramızda, İsmet İnönü, Bülent Ecevit yok aramızda. Onların hepsi gitti ama onların kurduğu Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor ve yaşayacak." dedi.

Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi'ni ziyaret eden Kaya, burada yaptığı konuşmada, eğitim değerlerine sahip çıkan bir sendikayı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Eğitim-Sen'in bir süre üyesi olduğunu ve genel başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade eden Kaya, eğitim camiasının zor süreçlerden geçtiğini ileri sürdü.

Kaya, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin belediye başkanlığı seçiminden öte bir anlam taşıdığını, ayrı, gayrı düşmenin Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in devrimlerini yalnızlaştırmak anlamına geleceğini ifade etti.

Kişilerin değil kurumların baki olduğunu vurgulayan Kaya, "Kurumlarımızı yaşatacağız. Kişiler baki değil, kurumlar baki. Bu partiyi ve Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk yok aramızda, İsmet İnönü, Bülent Ecevit yok aramızda. Onların hepsi gitti ama onların kurduğu Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor ve yaşayacak. Burada Tuna Soykan olsa ne olur olmasa ne olur, Yıldırım Kaya olsa ne olur olmasa ne olur? Cumhuriyet olmadıktan sonra bunların hiçbirinin bir kıymetiharbiyesi yok. Dolayısıyla kurumlar var olacak, kişiler asla bizim önde tutacağımız işler değildir. "

Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Eğitim-Sen Şube Başkanı Yahya Balcı da birer konuşma yaptı.

Toplantıda, CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ve sendika üyeleri de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:18
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