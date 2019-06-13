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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır"

13 Haziran 2019 Perşembe 16:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin aylık hazırladığı "Politika Notları" raporunun haziran ayında öğretmenlere ayrıldığını, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara değinilen raporun yurt geneline dağılımının sağlanacağını söyledi.

Türkiye'de görevli bir milyon öğretmenin yanında atanamayan 500 bin öğretmen adayının bulunduğunu belirten Kaya, yaşanan sorunların kaynağında AK Parti'nin politikalarının yer aldığını ileri sürdü.

AK Parti'nin, öğretmenlerin gelecek umudunu çaldığını iddia eden Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme görevini öğretmenlere vermiştir. Dolayısıyla öğretmenler gelecek nesiller açısından olmazsa olmazımızdır. AK Parti öğretmenlerin hakkını 2002 yılından bu yana yavaş yavaş budamış ve kuşa çevirmiştir. Sadece ekonomik haklar değil öğretmenlerin saygınlığını da yerle bir etmiştir." diye konuştu.

Son dönemde eğitim camiasında karma eğitimden vazgeçme eğilimlerinin baş gösterdiğini, kamuoyu baskısı neticesinde bu fikrin askıya alındığını öne süren Kaya, ayrıca yaz döneminde öğretmenlere verilecek kursun, kadın öğretmenler ve erkek öğretmenler olarak ayrı şehirlerde gerçekleştirileceği bilgisinin kendilerine geldiği iddiasında bulundu. Kaya, "öğretmeni kadın erkek olarak ayırmak 21. yüzyıl dünyasında kabul edilebilecek bir anlayış değildir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile verilen kadro hakkının da öğretmenlerin elinden alındığını, eşit işe eşit ücretin verilmediğini belirterek, "Öğretmenlerimiz insanca yaşayacakları ücretten yoksun bırakılmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin sözleşmeli öğretmen uygulaması ile aile bütünlüğünü bozduğunu ileri süren Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Değer yargılarımıza göre aile kutsaldır. Aile bütünlüğünün bozulması kutsal olan yapının bozulması anlamına gelir. Ücretli öğretmenler gün geçmiyor ki bizi aramasın. Atanamayan öğretmenlerden intihar edenler var. Öğretmenlere çağrımdır; Allah'ın verdiği cana kıymayın. İntihar en kolay yoldur. Öğretmenler arasında ayrımın son bulacağı dönem yakındır. 23 Haziran bunun habercisi olacaktır."

- "3600 ek gösterge öğretmenin anasının ak sütü gibi helaldir"

Eğitimde ikili öğretime son verilmesi gerektiğini kaydeden ve köy okullarının kapatılmasından vazgeçilmesi çağrısında bulunan Kaya, aksi halde öğretmen sorununun da çözülemeyeceğini söyledi.

CHP olarak öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını gündeme getirdiklerini, buna ilişkin kanun teklifi verdiklerini ve takipçisi olacaklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge öğretmenin anasının ak sütü gibi helaldir, bunun verilmesi lazım. Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi zorunluluktur. Özellikle İstanbul'da görev yapan 130 bin öğretmenimiz yarın karne verecek. 130 bin öğretmenin sorunu çözülmemiş olacak. Öğretmenlere buradan çok açık bir çağrımızdır; İstanbul'da mağdur olan, kaynak kitap kullanamayan öğrencilerinizin kitapları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından yeni eğitim öğretim yılında sağlanacaktır. Taşıma ücretleri konusundaki kolaylıklar da sağlanacaktır. İstanbul'da mevcudu 75-80 olan sınıfların olduğunu biliyoruz, bunların sorunu da çözülecektir. Her şey çok güzel olacak."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:29
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
  2. TBMM

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