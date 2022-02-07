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Korona Virüs CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:33:00 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün, boğaz ağrısı şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı.

Karaca, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaca, "Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" mesajı paylaştı.

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