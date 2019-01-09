ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in durumuna ilişkin, "Mahkeme heyetinin iradesi birkaç saat içinde gasbedildi, adalete olan inanç bir kere daha zedelendi." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Erdem'in 7 Ocak'ta yapılan duruşmasında verilen tahliye kararının saatlerce uygulanmadığını iddia ederek, "Erdem, hukuka aykırı olarak tutulurken kanser hastası annesi Silivri soğuğunda umutla bekletildi." ifadesini kullandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle tahliye kararı verdiğini belirten Gökçen, "24. Ağır Ceza Mahkemesi hızlıca toplanarak, iddiaya göre binlerce sayfalık dosyayı birkaç saat içinde değerlendirerek, yakalama kararı çıkardı. Mahkeme heyetinin iradesi birkaç saat içinde gasbedildi, adalete olan inanç bir kere daha zedelendi. Türkiye'de hukukun geldiği durum bu." değerlendirmesini yaptı.