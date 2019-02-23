CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin tartışmalara değinerek "Yeni bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. O terör örgütü nerede yetişiyor? Bostanda. Üyeleri kim? Patlıcan, domates, biber, soğan ve bir de ne var hıyar. Ne diyor? 'Ekonomik olarak saldırıyla karşı karşıyayız'. Kimden saldırı geliyorsa söyle arkanda duralım." dedi.

Veli Ağbaba, Tunceli'de partisinin Pertek, Tunceli merkez ve Pülümür belediye başkan adaylarının seçim irtibat bürolarının açılışına katılmak için kara yolu ile Elazığ'dan Tunceli'ye geldi.

Ağbaba, Pertek ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Ruhan Alan'ın seçim irtibat bürosu açılışını yaptıktan sonra il merkezine geçti. Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili hemşehrilerine selamını iletti.

Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tunceli Belediyesini kazanmaları durumunda bu belediyeleri kardeş belediye yapacağı müjdesini verdiğini söyleyerek Tunceli'nin göç vererek küçülen şehir haline geldiğini söyledi.

CHP'li belediyelerin vereceği desteklerle Tunceli'yi göç alan, gidenlerin de geri döneceği şehir haline getireceklerini vurgulayan Ağbaba, hükümeti eleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da yaptığı mitingde "CHP'nin seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor" dediğini anımsatan Ağbaba, "Bizim içimizde Fetullah'a bir tane Fetullah hoca efendi diyen yok. FETÖ'cü arıyorsan, Tunceli'nin evladı, Tunceli'nin gururu rahmetli Tunceli Milletvekili Kamer Genç meclis kürsüsünde FETÖ dediği zaman Genç'in üstüne saldıranlara bak." ifadesini kullandı.

- Sebze meyve fiyatlarına ilişkin tartışmalar

Ağbaba, sebze meyve fiyatlarındaki tartışmalara ilişkin de şöyle devam etti:

"Yeni bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. O terör örgütü nerede yetişiyor? Bostanda. Üyeleri kim? Patlıcan, domates, biber, soğan ve bir de ne var? Hıyar. Ne diyor? 'Ekonomik olarak saldırıyla karşı karşıyayız.' Kimden saldırı geliyorsa söyle arkanda duralım. Diyor ki ekonomik olarak saldırıyorlar. Biberin, domatesin, salatalık yani hıyarın yani soğanın da fiyatının artmasını kime bağlıyor? Dış güçlere, yani üst akıl. Samanı üst akıl mı ithal etti? Mazot dünyanın en pahalı mazotu. İlaç, gübre, elektrik dünyanın en pahalısı, en pahalı sulama suyunu kullanıyorsun. Diyor ki 'Efendim bize ekonomik olarak saldırı var.' diyor. Ekonomik olarak Türkiye ekonomisine bir saldırı varsa bu saldırıyı yapan AKP anlayışıdır, nokta."

Hükümetin bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge sözü verdiğini ve bunu yerine getirmediğini belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Memura 3600 ek gösterge diyordu. Polis ve memur arkadaşlarım buradan beni duyuyorsa eğer 3600 ek gösterge sözü verip de onlara oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Haksız mıyım? Vallahi haklıyım. 3600 diyor, iktidar değil misin ver 3600'ü, destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Siz de eğer AK Parti'ye, AKP'ye oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın."

Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devredilmesini eleştiren Ağbaba, "Yoksulluğumuzun, fakirleşmemizin sebebi AKP'dir, başındaki Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.