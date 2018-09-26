CHP geleneği bozmadı... Altın rezervi çalışmasına da karşı çıktılar!

Köprü, havalimanı ve Marmaray gibi projelere karşı çıkan CHP'nin yeni tepkisi dikkat çekti. Divriği'de yapılan sondaj çalışmasının 'maden rezervlerini tespit etmek amacıyla' yapıldığını iddia eden CHP'liler çalışmalara tepki gösterdi.

CHP ÇALIŞMALARDAN KAYGILI

Sivas milletvekili Ulaş Karasu, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, Ankara milletvekili Servet Ünsal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ile Mursal köyüne giden Karaca, "Altın madeni rezervleri için sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu proje derhal durdurulmalıdır." dedi.

Mursal Barajı'nın 600 metre yanında yapılan çalışmaların çevre için zararlı olduğunu ifade eden Karaca, "Altının değeri, insan yaşamının değerinden daha fazla değildir." şeklinde konuştu.