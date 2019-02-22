CHP Gaziantep il yönetiminde ikinci değişim

GAZİANTEP (AA) - CHP Gaziantep İl Başkanlığına 17 Ocak'tan bu yana görevden alma ve istifa dolayısıyla ikinci kez atama yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, CHP Genel Merkezi, 4 Ocak'ta parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle Hayri Sucu başkanlığındaki il yönetiminin görevine son verdi. Sucu, görevini 17 Ocak'ta genel merkez tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç'e devretti. Meriç de 18 Şubat'ta belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetimiyle birlikte istifa etti. CHP Genel Merkezi, Melih Meriç'in istifasıyla boşalan il başkanlığı görevine diş hekimi Lütfü Demir'i atadı.

Lütfü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan toplantılar sonrasında yönetim kurulunu ve komisyonları belirlediklerini söyledi. CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep'te çok ciddi oy alacağını ifade eden Demir, "Şahinbey ilçemizde adayımız Sait Köse, Şehitkamil ilçemizde ise Nesrin Tuncer önemli çalışmalar yapıyor. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Bizim adaylarımız rant için değil, halka hizmet için geliyorlar." dedi.

Demir, eşit zeminde siyaset yapılmasını istediklerini dile getirerek siyasilerin çalışmalarını yürütürken kul hakkı yememeye özen göstermesini arzuladıklarını belirtti.

Son dönemlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin hatırlatılması üzerine Demir, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı süreçler aşıldı. Büyük dalgalar, büyük denizlerde olur. Biz de büyük bir partiyiz. CHP'de yönetim, emek vererek oluşturulur. O yüzden beklentileri olan arkadaşlarımızın da seslerini yükseltmeleri doğal karşılanabilir ama bu sesler parti ahlakına zarar vermeden gerçekleşmiştir. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eski il başkanımıza silah doğrultulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bunlar da kesinlikle doğru değildir, partiye kötülük yapmak isteyenlerin hayata geçirdiği bir senaryodur."



