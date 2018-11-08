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CHP-FETÖ-RedHack ihanet şebekesi!

MİT TIR’ları ihaneti haberi belgelerini o dönem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapan Eren Erdem'in RedHack sözcüsü Tunay Şentürk’e verdi. Tunay Şentürk ise FETÖ’cü emniyet müdürü Mustafa Şentürk'ün kardeşi.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:37
CHP-FETÖ-RedHack ihanet şebekesi!

FETÖ'nün çıkardığı Karşı gazetesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından kurulan ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını yayımlayan Karşı gazetesine yönelik soruşturma, MİT TIR'ları ihanetinde FETÖ- CHP ve RedHack hacker grubunun işbirliği yaptığını gözler önüne serdi.

Dönemin Karşı Genel Yayın Yönetmeni olan ve FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan CHP'li eski milletvekili Eren Erdem, "MİT TIR'ları belgelerini Adana'dan aldım ve Tunay Şentürk gazeteci olduğu için verdim" dedi. Ankara'da gözaltına alınan Şentürk ise RedHack üyesi... 22 ay süren tutukluk sonrası serbest kalan Şentürk 7 veya 11 Ocak'taki duruşmalarda dinlenecek. Sanık muhabir Emre Erciş'in ifadeleri de Erdem'le ilgili "kuvvetli suç şüphesi"ni ortaya koydu.

Erdoğan Toprak iddiası

 Erciş'in iddialarını doğrulayan Erdem, MİT TIR'ları belgelerini Twitter'da LazepeM rumuzunu kullanan Şentürk'e verdiğini itiraf etti. Erdem, o dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı yaptığını da açıkladı. "Mahir" kod adlı Şentürk'ün ağabeyi, birinci sınıf emniyet müdürü Mustafa Taner Şentürk. O da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Erciş, RedHack üyesi Şentürk'ün tanık olarak dinlenebileceğini söyledi.

Erciş'e göre; Erdem ortasayfa.net adlı haber sitesini Kılıçdaroğlu'nun oluruyla açıldığını kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla finanse edilen ortasayfa.net 27 Ekim 2014'te yayına başladı. Erdem aynı dönemde Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu da açıkladı. MİT TIR'ları ihaneti, Kılıçdaroğlu'na kadar uzanabilir. Erdem'in kurmuş olduğu "ortasayfa" haber sitesinin finansörü ise Erdoğan Toprak. Önümüzdeki mahkemede Erdem, Toprak ile olan finans ilişkisini de kabul etmek zorunda kalacak. Site, ilk MİT TIR'ları haberini 9 Kasım 2014'te "El Kaide'ye teslim edilen silahların belgeleri" başlığıyla yayımladı. Haberin kaynağı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/884 numaralı soruşturma dosyasıydı. Erdem, bu şekilde MİT TIR'ları hakkında ilk haberini yayımlamış oldu.

Said Sefa'yla bağlantılı

Emre Erciş, RedHack grubunu Türkiye'de canlı yayın ile televizyona ilk çıkaran kişinin Ulusal Kanal'da Erdem olduğunu söyledi. Buna göre; RedHack grubu, 2011'de FBI tarafından yakalanan, muhbir yapılan ve Preet Bharara tarafından anlaşma yapılarak serbest bırakılan Hector Xavier Monsegur ile irtibatlı. Monsegur ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait "http://gov.tr" uzantılı internet sitelerine hem saldırı gerçekleştirdiler hem de bazı siteleri hackleyerek devlete ait gizli belgeleri temin ettiler.

Ekip içinde yer alanlardan biri de LazepeM hesabıydı. Ne kadar ilginç ki; FBI muhbiri ve işbirlikçisi Hector Xavier Monsegur ile birlikte hareket eden RedHack üyeleriyle Fuat Avni hesabını kullanan isimlerde ilişkili. Bu isimlerin başında gelen ise Eren Erdem'in yakın dostlarının yer aldığı Said Sefa ekibi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adana
  4. FETÖ
  5. CHP
  6. MİT TIR'ları
  7. Redhack

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