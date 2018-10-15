0553 313 94 23

CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başlandı. CHP 24 Haziran seçimlerindeki yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmenin derdinde. CHP’nin İBB başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde de ittifak yapmanın peşinde. Peki CHP’nin Fatih belediye başkan aday adayları kimler?

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:48
CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başlandı. CHP 24 Haziran seçimlerindeki yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmenin derdinde. CHP’nin İBB başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde de ittifak yapmanın peşinde. Peki CHP’nin Fatih belediye başkan aday adayları kimler?

AK Parti ve MHP'de olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor. CHP’nin Fatih belediye başkan aday adaylığı için ilçe Başkanı Soner Özimer, Tarihi Yarımada İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişkin ve Turan Durmuş.

 2014 Fatih seçim sonuçları

AK Parti adayı Mustafa Demir % 48,65

CHP adayı  Sabri Özkan Erbakan % 31.6

MHP adayı  Metin Örel  % 7       

SP adayı Lütfi Kibiroğlu % 6.4             

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı? 

Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:48
  1. İstanbul
  2. CHP Fatih belediye başkan aday adayları kim oldu?
  3. fatih 2019 seçimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya bu grafitiyi konuşuyor! Bir yanda Ömer Halisdemir bir yanda Khabib
    1. Dünya bu grafitiyi konuşuyor! Bir..
    2. Donald Trump'tan Demokratların..
    3. İsrail, Gazze ablukası protestosuna..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Göç..
    5. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    6. Bozulmuş et sağlığı tehdit ediyor
    7. Amerikalı Senatörden "Suudi Arabistan"..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    9. Hilarion: Fener Rum Patrikhanesi ile..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
    12. Kendinizin koruyucu hekimi olabilirsiniz
    13. Bakan Çavuşoğlu Jeremy Hunt ile görüştü
    14. CHP Fatih belediye başkan aday..
    15. Başkan Uysal'dan "otobüs ihalesi" mesajı
    16. "Çalındı" denilen köprünün akıbeti..
    17. Zeytin kansere karşı şifa
    18. Tekirdağ'da bulundu! Hemen jandarmaya..
    19. Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
    20. Van Valisi Zorluoğlu, PKK yandaşı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?