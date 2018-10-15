CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başlandı. CHP 24 Haziran seçimlerindeki yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmenin derdinde. CHP’nin İBB başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde de ittifak yapmanın peşinde. Peki CHP’nin Fatih belediye başkan aday adayları kimler?

AK Parti ve MHP'de olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor. CHP’nin Fatih belediye başkan aday adaylığı için ilçe Başkanı Soner Özimer, Tarihi Yarımada İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişkin ve Turan Durmuş.

2014 Fatih seçim sonuçları

AK Parti adayı Mustafa Demir % 48,65

CHP adayı Sabri Özkan Erbakan % 31.6

MHP adayı Metin Örel % 7

SP adayı Lütfi Kibiroğlu % 6.4

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı?

Aziz Kocaoğlu’nun yerine CHP İzmir’de kimi aday gösterecek?