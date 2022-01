'CHP faizi kaldırmak yerine, faizi yükseltmeyi ateşlemiştir'

Ne yazık ki Müslüman ülkemiz yıllardan bu yana sanayilerimizle, ekonomilerimizle, büyük günahlardan sayılan faiz denilen bela ile pek çok insanımız adeta eski cahiliye devri içinde yaşıyorlar gibi. İşte görüyorsunuz, her köşe başında bankalar faizcilik, tefecilik pek çoğumuz Müslümanlıktan uzak bir yaşantı içinde, birlik beraberlik yok. Bazı cami cemaatleri de ben evden camiye camiden eve giderim, etliye sütlüye karışmam diyerek ülkemizde durmadan çoğalan bu bana neci vatandaşlar yüzünden Allah’ın hükümlerinin pek çoğu adeta hükümsüz hale geldi.

İşte okumaktan, ilimden uzaklaşan vatandaşlar iyiyi kötüyü birbirinden giderek ayıramayan seçmen vatandaşlar, gerçek anlamda din için, vatan için çalışmalar yapacak. Yıllardan beri ülkemizi layıkıyla yönetecek millet vekillerini hep beraber bir türlü bulamadık ve seçmesini bilemedik.

Maalesef, Ak Parti milletvekillerinin de pek çoğu hiçbir iş yapmadan sandalyelerinde otururken yine Başkan Erdoğan’ın, başında yüzlerce iş olmasına rağmen batmaya doğru giden ekonomimize ister istemez el atmak mecburiyetinde kaldı.

İşte Başkan Erdoğan, bozuk olan ekonomimiz için yepyeni bir sistem ile bir gece yarısı başta döviz kurları, bin TL’ye kadar yükselen gram altın ve diğer altın fiyatları bir gecede birden tepe taklak düşüşe geçivermiş oldu.

Fakat maalesef bankalarda uygulanacak olan doğru gibi gözüken bu ekonomi yanlışı olsa olsa ülkemiz için yalnızca bir pansuman tedavisi gibi olabilir. Çünkü bankalarda kur korumalı TL mevduat hesapları yine eskisi gibi çalışma şeklinde değil de yine aynı faiz gibi çalışmadan paradan para kazanma sistemi olacak.

Netice olarak bu durumda bu faiz belasından gerçek anlamda ülkemiz yine kurtulmamış olacak. Fakat maalesef giderek dövizin ve altın fiyatlarının aşırı yükselmesini bahane eden bütün fırsatçıların, stokçuların fiyatlarını düşürmek için ve ayrıca bozulmaya yüz tutan ekonomimizin gidişatının düzelmesi için Başkan Erdoğan, mecburen bankalarda kur korumalı TL mevduat hesaplarının açılmasıyla hepimizin gördüğü gibi döviz, altın fiyatları bir gecede tepe taklak düşüvermiş oldu.

Böylece bozulmaya yüz tutan ekonomimizde Türk Lirası da güçlü bir değer kazanmış oldu. Fakat tekrar tekrar söylemek gerekirse bu kur korumalı açılacak TL hesaplarıyla bu ülkeden faiz belası kalkmaz. Biz Müslümanlar olarak faizi tamamen ülkemizden kaldıramayınca da iki yakamız bir araya gelmez.

İşte uygulanacak olan bu ekonomi yanlışı olsa olsa ülkemiz için ancak bir pansuman tedavisi gibi olur. Böylece ülkemiz bu faiz sistemi ile yıllardan beri hep yanlış yolda gitmiş. Maalesef ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışmaları gereken ülkemizin en büyük zengin işadamları olan TÜSİAD’çılar kurulduğundan bu yana faizle, bankacılıkla, siyasetle uğraşanlar ve bazı üniversitelerde dahil olmak üzere başta sanayilerle, teknolojilerle yeterli çalışmalar yapmadıklarından dolayı ihracatımızı artıramadık ve dolayısıyla borsacı, TÜSİAD’çı, sanayiciler piyasalara yeterli güven ortamı veremediklerinden birikimi olan vatandaşlarda, döviz bürolarına, sarraflara veyahut faizler yüksek olduğundan bankalara koştular. Böylece sanayilere, üretimlere yatırımlar yapılamadığından piyasalarda döviz oyuncularının ve para cambazlarının elinde ülkemizin ekonomileri adeta çocuk oyuncağı gibi oldu. Biz eğer ülkece TÜSİAD’çılara gerçek anlamda güçlü rekabetçi firmalar karşılarına çıkaramadığımız müddetçe tam manası ile ülkemiz faizden kurtulamaz.

Bu nedenle eğer CHP iktidar olduğu yıllarda faiz haramdır diyerek o 1940’lı yıllar içinde ülkemizin başından faizi kökünden çok rahat kaldırabilirdi. Tabii CHP faizi kaldırmak yerine maalesef daha da faizin fitilini ateşleyerek faiz belasını ülkemizde adeta kanserleşmiş bir ekonomi modeli haline getirmiş oldular.

Oysa CHP o 1940 yıllarına başta uçak sanayilerine, otomobil sanayilerine hiç el atmadıkları gibi ekonomimizin de gelişmesi için hiçbir çalışma yapmamışlar. Halbuki o yıllarda faizi kaldırmak için öncelikle ülkemizin birkaç vilayetinde kuracakları faizsiz bankalarla yine ülkemizdeki her türlü girişimci ortaklıklarla faizsiz sermayeleri faizsiz bankalar da birleştirerek o bankalarda ayrıca uzman kadrolar eşliğinde küçük büyük şirketlerin faizsiz sermayeleri ile her türlü inşaat, tarım, hayvancılık, et, süt gibi entegre tesisler ve çeşit çeşit fabrikaları eğer CHP ilerisini gören bir siyasetçi parti olmuş olsaydı daha o yıllarda marketçiliği ülkemize faizsiz ortaklarla birlikte getirmiş olurlardı. Böylece Müslüman ülkemizde faizsiz devlet, millet ortaklıkların aşısını aynen corona aşısı gibi CHP de ülkemizde öyle aşılar yapabilseydiler şimdi o aşılarla birlikte ne kur farkları, ne altın, nede faiz belası konuşuluyor olmayacaktı.

Böylece gerçek anlamda sanayilerimize, ekonomilerimize faydalı olabilecek pek çok yeni yeni TÜSİAD’çılar ülkemizde yetişmiş olacaktı. İşte CHP’nin yıllarca bu siyasi yanlışlarını gören Tayyip Başkan demiş ki, ben önce devletin güvenliğini artıracak, düşmanlarımızı korkutacak çeşit çeşit İHA’lar, SİHA’lar, füzeler uçak ve otomobil sanayilerimizle ülkemizin ihracatını artırmam lazım. Tayyip Başkan 5, 10 bakan arkadaşlarıyla birlikte savunma sanayilerinin pek çoğunu kurdu. Ve Tayyip Başkan dedi ki, öyle domates, patlıcan satmakla ihracatımız artmaz! Tayyip Başkan gece gündüz çalışmış ve aynı zamanda iç, dış düşmanlarla her türlü terörle canla başla uğraşarak devletimizi dünya devletleri arasında güçlü bir devlet haline getirmiş oldu. Tayyip Başkan böylece gece gündüz çalışırken sözde dışları Ak Partili, içleri adeta CHP’li gibi uzun zaman görev yapmış başta Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu ve yine bazı Ak Parti milletvekilleri de dahil olmak üzere, din için, vatan için hiç çalışmamışlar.

Eğer gerçek anlamda çalışmış olsalardı, CHP’nin yanlışlıklarını görüp aynen Tayyip Başkan gibi gece gündüz çalışarak faiz denen bu büyük belayı başımızdan kaldırmak için mutlaka bir formül bulup faizi tamamen ülkemizden kaldırabilirlerdi.

Eğer faizi 20 senede tamamen kaldıramadıklarına göre demek ki Ak Parti millet vekillerinin pek çoğu gerekli şekilde çalışmamışlar.

Bir evde, kadın, benim sözüm geçecek,

Erkek, benim sözüm geçecek derse

O ev çabuk dağılır.

Bir fabrikada iki ortaktan biri benim dediğim olacak,

Öbür ortak da hayır benim dediğim olacak,

Derse o fabrika çabuk batar.

Bir ülkede bir lider yani başkan olmazsa o ülkede kaos bitmez.

Ve gerekli şekilde o ülke kalkınamaz.

Savunma sanayilerinin hız kazandığı şu yıllarda.. Parlamenter sistem parlamenter sistem diyerek,

Devamlı erken seçim isteyen parti liderlerinden,

Bakkal çırağı bile olmaz.

Selâm ve dualarımla.